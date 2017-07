Les maillots du Nîmes Olympique pour la saison 2017/2018 dévoilés !

Le Nîmes Olympique a présenté ce lundi les maillots que les joueurs porteront cette saison. Pas de grand changement: à domicile les crocos joueront en rouge, en blanc chez leurs adversaires. Mais sur les réseaux sociaux les supporters critiquent toujours le nouveau logo.

On connaît désormais la tenue que porteront les joueurs du Nîmes Olympique cette saison. Le club a dévoilé les nouveaux maillots ce lundi mais pas de grosse surprise, on reste dans le classique pour les crocos.

Pour les rencontres à domicile ils auront sur les épaules un maillot rouge, un short blanc et des chaussettes rouge. Sur le maillot la marque Puma s'affiche au milieu entre le logo de la ville de Nîmes (qui lui est à droite) et le nouveau logo du club (qui est à gauche). Sur les shorts blancs, le signe de la marque est à gauche et l'emblème en face.

Rouge à domicile, blanc à l'extérieur

Quand les crocos iront joueront à l'extérieur ils enfileront un maillot blanc, un short rouge et des chaussettes blanches. L’équipement third (équipement que les joueurs porteront hors championnat) lui est totalement différent. Il est entièrement noir (maillot, short et chaussettes).

Voici les maillots 2017/18 du Nîmes Olympique. pic.twitter.com/lZMvohc0al — Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 17, 2017

La tenue n'a certes pas beaucoup changé mais ce qui attire le regard c'est bien sûr le nouveau logo du club qui, depuis qu'il a été dévoilé, suscite beaucoup de critiques. Nouvelle vague de critiques ce lundi.

La direction a promis il y a quelques semaines que le logo changerait à nouveau, elle a accepté de lancer une consultation avec les clubs de supporters mais en attendant pour cette saison il va falloir s'y habituer: le nouvel emblème s'affiche sur toutes les tenues.

Y a une erreur je crois, vous avez gardé le logo dessiné par les 5e B du Mont Duplan.. — Paul de Chabalitosse (@chechabal) July 17, 2017

D'autres critiquent aussi la discrétion du sponsor: Puma. Il est vrai que le signe apparaît en petit sur le maillot, il est certes au centre mais sa place est assez discrète ce que regrettent certains.