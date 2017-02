Les maires brennous exaspérés par les problèmes de réseau mobile

Le Conseil Départemental de l'Indre a invité les maires du canton du Blanc à une réunion d'information pour faire le point sur les soucis de téléphonie mobile régulièrement recensés dans le secteur.

"A Concremiers, ça ne passe pas, et ça fait 15 ans que ça ne passe pas !". Le ton est donné d'emblée par le maire de la commune, Daniel Dejollat. "On demande juste que nos administrés aient un bon débit. Et Orange n'est pas intéressé, on est une toute petite commune, c'est pas rentable! Je suis désabusé. Le restaurant de la commune n'est pas joignable par exemple. Il perd des clients ! C'est un réel frein à l'économie !".

Même colère chez le maire de Pouligny-Saint-Pierre, Roland Caillaud : "On nous dit que les zones blanches n'existent pas, mais nous, on le vit ! C'est au quotidien ! Le portable ne passe pas dans les maisons, il faut sortir, et encore... ça ne marche pas à chaque fois ! Alors quand on voit qu'on paye tous le même forfait et qu'on a pas le service au bout... c'est une question d'égalité!"

Techniquement, il est vrai qu'aucune zone blanche n'est recensée dans le département de l'Indre puisque selon la définition, cela signifierait que sur la commune en question, à aucun endroit il n'est possible de capter le moindre opérateur. "C'est vrai qu'on capte dans la commune... devant la mairie. Ailleurs, c'est pas la peine d'y penser. Mais comme il y a un peu de réseau à un endroit, on n'est pas zone blanche" s'agace un élu brennou.

La fibre optique s'arrête au cimetière

Pourtant, la question de la réception de la téléphonie mobile est un véritable enjeu dans la politique d'aménagement du territoire : "A un moment où l'on sent un attrait pour la ruralité, on doit pouvoir offrir ce service. Pour que les gens reviennent, il faut qu'ils puissent y vivre et y travailler..." constate amer le maire de Pouligny-Saint-Pierre. Une cinquantaine de ses administrés ont d'ailleurs signé une pétition pour demander à Orange de s'emparer du problème.

Autre question soulevée lors de cette réunion, le mauvais débit internet. "La fibre passe dans la commune voisine, et chez moi, elle s'arrête à l'entrée du village... au cimetière! C'est aberrant" dénonce le maire de Douadic qui a pourtant sur son territoire une entreprise employant plusieurs dizaines de personnes "Quand on envoie des plans à nos clients, ils mettent un temps fou à les recevoir, et encore, quand ils les reçoivent... Les gens nous disent "vous êtes installés dans le trou du cul du monde" " s'énerve t-il.

Aux abonnés de faire la démarche

Face à ces maires en colère, Christophe Beauvais, directeur des relations collectivités pour Orange, tente de jouer l'apaisement : "Il faut d'abord bien voir que beaucoup d'abonnés sont éligibles à un très bon débit internet mais ne le savent pas. Ils peuvent en faire le test sur le site degroupetest.com et si cela est avéré, s'adresser à leur opérateur pour demander que soit réaliser une opération de montée en débit. C'est gratuit".

Quant aux problèmes de réseau pour les téléphones portables, là aussi, assure Christophe Beauvais, c'est à l'abonné de signaler les dysfonctionnements à son opérateur : "Nous avons des conventions interopérateurs. L'administré qui n'est pas chez Orange doit prévenir son opérateur des soucis qu'il rencontre, lequel nous saisira pour l'entretien des lignes".