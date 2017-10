Les maires de Balagne s'unissent face aux incendiaires

Trois jours après les violents incendies qui ont ravagé la haute Balagne, les maires des huit communes sinistrées se sont réunis mercredi 25 octobre à L’Ile-Rousse. Objectif : établir un premier bilan des dégâts et réagir fermement face aux incendiaires.

L’image sera forte et peut-être symbolique. Mardi 31 octobre, les maires des huit communes touchées par les incendies se rendront ensemble à la gendarmerie de L’Ile-Rousse pour déposer plainte.

Cet acte inédit a pour but de marquer les esprits et montrer le ras-le-bol des élus. « C’est une attitude pédagogique, explique Pierre-Marie Mancini, maire du village de Costa et président de l’association des maires de Haute-Corse. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique et les périodes de sécheresse que nous connaissons, les pratiques de ces incendiaires ne peuvent perdurer. Il faut leur faire prendre conscience qu’on ne peut plus continuer à vivre avec ce danger. »

Pierre-Marie Mancini, maire du village de Costa et président de l'association des maires de Haute-Corse Copier

Au-delà de ce message à destination des responsables des mises à feu, les huit maires ont également décidé de s’adresser au préfet du Département.

Lionel Mortini, maire de Belgodère et président de la communauté de communes du bassin de vie de L’Ile-Rousse, estime que ce dernier doit prendre des arrêtés permanents pour interdire les écobuages. « Pour nous, c’est une évidence. Cet arrêté valable à partir du 30 septembre n’est pas du tout adapté à notre territoire insulaire et notamment à celui de la Balagne. Il doit être repoussé le plus tard possible si les pluies ne sont pas tombées suffisamment. Les autorités doivent être beaucoup plus précautionneuses sur ces questions. »

Lionel Mortini, maire de Belgodère et président de la communauté de communes du bassin de vie de L'Ile-Rousse. Copier

Plusieurs agriculteurs ont perdu une partie de leurs exploitations lors de ces incendies. La communauté de communes du bassin de vie de L’Ile-Rousse a affirmé qu’elle était prête à apporter une aide d’urgence aux plus sinistrés.

Huit maires de haute Balagne se sont réunis mercredi 25 octobre à L'Ile-Rousse pour réagir collectivement face aux incendiaires. © Radio France - Jean Pruneta - France Bleu RCFM

Par ailleurs, à l’initiative de la CTC, une vingtaine d’entre eux ont pu être reçus mercredi 25 octobre par le président de l’Odarc, François Sargentini. Là aussi, un plan d’aides devrait être élaboré rapidement.