Les maires de Bigorre accueillent favorablement la possibilité de surtaxer les résidences secondaires

Un amendement au projet de loi de Finance , adopté en première lecture par 49.3 à l’Assemblée nationale offre la possibilité aux communes classées "station de tourisme" de surtaxer les résidences secondaires dès l’année prochaine. Cette surtaxe permettrait comme dans les grandes villes en zone de tension de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %.

On a perdu 20 % de notre population permanente entre 2012 et 2019 - Jean-Pierre Florent, maire de Cauterets

Une aubaine pour les communes très touristiques des Pyrénées, proches de stations de ski qui souhaitent financer des politiques d'acquisition foncières pour favoriser l'habitat permanent ou celui des travailleurs saisonniers. A Cauterets par exemple, avec 25 000 lits mais seulement 850 habitants permanents, les résidences secondaires représentent 90 % du bâtit explique Jean-Pierre Florent le maire de la station de sports d'hiver. "Cette situation crée un déséquilibre. Les prix de l'immobilier montent, si bien que les gens continuent de travailler ici mais vont se loger ailleurs. Cette surtaxe pourrait apporter des recettes complémentaires pour que la commune investisse dans des projets d'accession sociale à la propriété."

En finir avec les volets fermés

A Luz-Saint-Sauveur aussi, les jeunes locaux ne trouvent plus à se loger à des prix acceptables. Laurent Grandsimon, le maire voit donc dans cette mesure un nouvel outil pour ralentir l'augmentation du prix du foncier et obliger les propriétaires à louer. "La mesure encouragera les propriétaires à mettre leurs biens en location. Aujourd'hui, les jeunes familles ne peuvent pas accéder à la propriété dans nos communes touristiques parce que c'est trop cher. Elles ne peuvent pas louer non plus parce que beaucoup de ces appartements ou de ces maisons ne sont loués qu'à la semaine ou au week-end parce que ça rapporte plus."