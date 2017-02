Les maires de Bourgogne remontés contre la nouvelle carte d'identité

La grogne monte du fond de nos campagnes. Les pouvoirs publics vont bientôt retirer la possibilité aux petites mairies d'établir des cartes d'identité. Ce nouveau dispositif doit entrer en vigueur le 22 mars prochain en Bourgogne/Franche-Comté

Après les bureaux de poste, les perceptions, les gendarmeries qui ferment les unes après les autres, voilà que les pouvoirs publics vont bientôt retirer la possibilité aux petites mairies d'établir des cartes d'identité. Après une expérimentation menée en Bretagne, ce nouveau dispositif doit entrer en vigueur le 22 mars prochain en Bourgogne/Franche-Comté

Désormais, seules les mairies "habilitées" par la préfecture et qui sont équipées d'une plateforme électronique peuvent enregistrer et traiter votre demande. Le nouveau système est déjà en place dans les Yvelines. Il est entré en vigueur ce mercredi dans le Val d'Oise et ce jeudi dans les Hauts-de-Seine.

Le nouveau système pour délivrer les cartes d'identité © Maxppp - Cottereau Fabien

Le système est en train de changer. Désormais pour obtenir une carte d'identité, il faut faire une pré-demande en ligne, puis se rendre dans une mairie équipée d'un "dispositif de recueil" avec son dossier complet. Vos empreintes digitales sont enregistrées. Et quelques jours après, vous venez récupérer votre nouvelle carte d'identité. L'objectif affiché par l'Etat c'est de simplifier les démarches et de faire gagner du temps aux usagers.

Des élus qui grincent des dents

En Saône-et-Loire, des maires ont boycotté une réunion avec le préfet. En Côte-d'Or aussi, la colère monte dans les villages. Suite à la réunion des maires du SIVOM de Recey-sur-Ource qui s’est tenue le 14 février 2017, son président Laurent Schembri, maire de Faverolles-lès-Lucey, explique avoir adressé un courrier à la Préfète de Région au sujet de la réforme de l’instruction des cartes d’identité.

"Nous lui faisons part de notre profond désarroi face à cette mesure ruralicide qui entraine un nouvel affaiblissement des communes et des services à la population."

Le président du SIVOM de Recey-sur-Ource, Laurent Schembri - Laurent Schembri

Laurent Schembri estime qu'en s’attaquant à un symbole républicain fort, cette réforme éloigne un peu plus la République des habitants.

"Nous croyons que nos territoires ruraux doivent être des lieux d’innovation, d’expérimentation et de collaboration pour s’adapter aux évolutions de notre société, avec au cœur de nos décisions, le respect de chaque habitant qui a fait le choix de vivre dans nos villages."

Les maires du SIVOM de Recey-sur-Ource demandent donc à la préfète, la possibilité de mettre en place un Dispositif de Recueil « Intercommunal » pour pouvoir continuer à assurer, en proximité, le service à la population dans les communes