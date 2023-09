Les maires de Dordogne redoutent une pénurie de secrétaires de mairie

"Nous nous dirigeons vers un désert médical des secrétaires de mairie". Maire de Saint-Capraise-de-Lalinde et président du Centre de gestion de la Dordogne, l'établissement public qui gère au niveau du département les ressources humaines pour les collectivités du département, Laurent Péréa ne cache pas son inquiétude ni celle de ses collègues maires. "D'ici 2030, explique-t-il, 40% des secrétaires de mairie actuellement en poste seront parties à la retraite". Le hic, c'est que les candidats à la fonction ne se bousculent pas au portillon.

Un métier indispensable au fonctionnement des mairies

Un vrai problème pour les maires, qui reconnaissent que les mairies ne peuvent pas fonctionner sans secrétaire. "C'est bien simple, une mairie sans secrétaire de mairie, il n'y a plus de mairie !", résume avec son sens de la formule Laurent Péréa. "On ne peut pas fonctionner sans ! C'est un référent local pour les habitants de la commune. Elles interviennent dans tous les domaines, que ce soit sur budget, le domaine réglementaire, sur l'urbanisme, sur le funéraire, sur les élections. Toute la journée, elles sautent d'un dossier à un autre. Tout cela demande de pouvoir les accompagner, de pouvoir les former et de leur donner des conditions de travail et de rémunération qui leur permettent de continuer à exercer ce métier de façon passionnée".

Mais peu valorisé

Les élus le reconnaissent, le principal problème vient de la rémunération, proche du SMIC pour une grande partie d'entre elles. "Aujourd'hui, la grande majorité des secrétaires de mairie sont en catégorie C, précise Laurent Péréa, c'est-à-dire le bas de l'échelle de la grille dans la fonction publique territoriale, alors qu'elles exercent souvent des catégories supérieures d'animation, d'encadrement et autres. C'est un métier qui est sous-payé et fréquemment partagé sur plusieurs collectivités".

D'où la proposition de loi déposée au Sénat par la sénatrice de Dordogne Marie-Claude Varaillas, qui a elle-même exercé cette fonction pendant des années. "Cette proposition de loi a été reprise par la majorité présidentielle deux mois après et n'en fait plus qu'une aujourd'hui", précise l'élue communiste. "Elle va permettre de mieux reconnaître ce métier, de mieux valoriser les échelles indiciaires. Il faut également favoriser la promotion interne à l'intérieur des collectivités". Adoptée à l'unanimité par les sénateurs, la proposition de loi a été transmise en juin à l'Assemblée nationale.