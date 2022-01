Les maires de Feurs et Montbrison réclament 50 millions d'euros pour le centre hospitalier du Forez

Jean-Pierre Taite, maire de Feurs, et Christophe Bazile, maire de Montbrison, unissent leur voix pour obtenir plus de moyens pour le centre hospitalier du Forez. Dans une motion, ils réclament notamment 50 millions d'euros pour la modernisation des deux sites et assurer leur pérénité.

Le maire de Feurs, Jean-Pierre Taite et le maire de Montbrison, Christophe Bazile, signent une motion commune ce mercredi pour demander plus de moyens pour le centre hospitalier du Forez. Ils réclament 50 millions d'euros pour la mise aux normes et la modernisation des deux sites.

L'Agence régionale de Santé s'était engagé à verser 15 millions d'euros en particulier pour la mise aux normes des blocs opératoires. Les travaux n'ont pas commencé à cause de l'épidémie de Covid-19. Des travaux attendus depuis 2007. Dans un communiqué, elle confirme cet engagement. Mais les deux maires jugent cette somme dérisoire. "15 millions d'euros, c'est juste la mise aux normes. Ce n'est pas ce qui va attirer les médecins", affirment-ils.

Plus d'argent pour péréniser les deux sites

"Le Forez est un territoire rural où la population augmente selon les derniers chiffres de l'Insse. Il doit être aussi bien desservi que les métropoles en terme de santé", explique Jean-Pierre Taite, la maire de Feurs, "On nous ramène toujours à un projet médical. Tant que ce n'est pas fait, pas d'argent, c'est prendre le problème à l'envers".

_"On veut déjà garder ce qui existe._ On pourra réfléchir ensuite à un projet médical plus précis avec un service cardiologie ou de la gastro-entérologie", ajoute Christophe Bazille, le maire de Montbrison.

10 millions pour éponger la dette

Les deux maires réclament 10 millions d'euros de fonctionnement par an pendant trois ans pour éponger la dette du centre hospitalier du Forez. Ils jugent dérisoire les 3 millions d'euros sur dix ans promis par l'Agence régionale de Santé dans le cadre du Ségur de la santé. "Ca représente 300 000 euros par an. Le budget du centre hospitalier du Forez s'élève à 100 millions d'euros par an. Le Ségur de la santé, c'est une goutte d'eau", lâche Christophe Bazile, le maire de Monbrison.

Maintien des urgences et du Smur

Pas question de toucher aux urgences et au Smur. Les deux élus exigent leur maintien sur les deux sites du Forez, sept jour sur sept et 24 heures sur 24. Ils veulent aussi garder le pôle mère-enfant, la chirurgie et la réanimation.

Réduire l'écart de salaire entre public et privé

Il faut rendre l'hopital public attractif pour les médecins. Pour Jean-Pierre Taite et Christophe Bazile, la solution passe d'abord par réduire les écarts de salaire entre le public et le privé. "Aujourd'hui, on ne peut pas rémunérer un médecin à la hauteur du privé", regrette Christophe Bazile, le maire de Montbrison. Difficile de les retenir dans ses conditions.