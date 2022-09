Les maires de Haute-Garonne ont un nouvel outil pour lutter contre la cabanisation, ces maisons, cabanons ou extensions construits sans autorisation sur des terres agricoles, ou sur des terrains classés ou inconstructibles. La plateforme LUCCA (LUtte Contre la Cabanisation et Autres infractions au code de l'urbanisme) devrait leur permettre d'agir dès les premiers signes de construction.

Les maires ruraux démunis

En Haute-Garonne la cabanisation est un véritable fléau auquel les communes sont confrontées parfois depuis plus de 20 ans. C'est le cas de Seysses près de Muret où un lotissement entier, 40 maisons, est sorti de terre sans autorisation. C'est le cas aussi dans des communes plus rurales témoigne le président de l'AMR 31 Patrick Lefebvre :

C'est un fléau pour toutes les communes. Il y a ceux qui ne déposent pas de permis de construire pour s'agrandir et ceux qui mettent des caravanes puis finissent par bâtir.

Patrick Lefebvre ajoute que "sans police municipale les communes rurales se retrouvent complètement démunies" :

Sur certaines communes les élus ont baissé les bras car ils n'arrivent pas à s'en sortir et parce que des procédures judiciaires ont été menées sans aucun résultat

Les conséquences de la cabanisation sont nombreuses : atteintes à l'environnement, enjeux de sécurité, injustice ressentie par les autres administrés qui eux déposent des permis de construire.

Des images satellitaires

Avec la nouvelle plateforme LUCCA les élus peuvent agir dès les premiers signes de début de cabanisation. Un partenariat avec le CNES permet de fournir des images satellitaires régulièrement réactualisées, un algorithme de traitement des images détecte les dalles de béton et permet de constater les changements dans le paysage entre deux dates. LUCCA donne aussi les outils pour saisir plus rapidement la justice.

L'objectif est de suspendre les travaux et dans les cas extrêmes, de démolir.

La plateforme LUCCA a été lancée à Toulouse ce mercredi en préfecture en même temps que la signature d'une charte de lutte contre la cabanisation par le préfet de Haute-Garonne, les procureurs de Toulouse et Saint-Gaudens, les présidents d'associations des maires de Haute-Garonne et des maires ruraux de Haute-Garonne, le directeur départemental des finances publiques, le commandant de la région de Gendarmerie, le président de la chambre des Notaires, le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne et celui de la SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural).