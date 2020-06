Les maires de Hayange et Audun-le-Tiche refusent de rouvrir leurs écoles malgré l'injonction du préfet

Les maires de Hayange, et d'Audun-le-Tiche dans le Pays Haut, refusent toujours de rouvrir leurs écoles. Ils ont reçu un courrier du préfet de Moselle, "jeudi dans la journée", indique le maire d'Audun-le-Tiche Lucien Piovano, qui les enjoint de rouvrir les établissements scolaires, sous peine de poursuites devant le tribunal administratif.

"Un risque important pour les enfants et le personnel"

Ils ont tous les deux renvoyé une fin de non recevoir au préfet. Fabien Engelmann explique dans un courrier de réponse au préfet qu'il ne compte pas engager sa responsabilité tant que le virus circule toujours : "Il est établi que les cas de Covid-19 repartent à la hausse en Meurthe-et-Moselle et en Meuse avec des taux d’incidence dépassant la moyenne nationale de cinq à six fois", indique le maire de Hayange : "Il existe donc un risque important pour le personnel et les enfants et, dans le but de les protéger, le maire ne peut pas ordonner la réouverture des écoles". Il ne compte pas rouvrir les écoles avant le 3 juillet au plus tôt.

Lucien Piovano, à Audun, s'appuie sur un sondage fait la toute première semaine du déconfinement, où 80% des parents avaient répondu qu'ils ne remettraient pas leur enfant à l'école si elle rouvrait. Il a lui aussi écrit au préfet, et attend un retour.