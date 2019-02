Les maires de l'Eure remettent leurs cahiers de doléances au préfet

Évreux, France

Des petits, des grands, des cahiers d'écoliers, des classeurs, 370 cahiers de doléances et de propositions ont été remis ce mercredi au préfet de l'Eure, Thierry Coudert. La salle Monet, récemment rénovée, était ouverte de 9h00 à 18h00 aux élus pour qu'ils fassent remonter les contributions recueillies dans leurs communes.

Ces cahiers de doléances, c'était l'idée de l'AMRF, l'Association des Maires Ruraux de France, qui, dès le 8 décembre, avaient demandé aux élus d'ouvrir leurs mairies dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes".

Les cahiers, classés par ordre alphabétique, seront envoyés dans des bacs scellés à la Bibliothèque Nationale de France © Radio France - Laurent Philippot

Parfois des cahiers vides

Certains cahiers, comme celui de Bourneville Sainte Croix, près de Pont-Audemer, sont restés vides. La maire de la commune, Gwendoline Presles avait pourtant ouvert une permanence dès le 8 décembre. "Des gens ont appelé pour savoir s'il y avait un cahier, mais personne n'est venu le compléter". Une seule contribution également dans le cahier de Saint Denis le Ferment, près de Gisors.

J'ai été optimiste, j'avais numéroté vingt pages" - Gwendoline Presles, maire de Bourneville Sainte Croix

Seule contribution au cahier de Bourneville Sainte Croix, la lettre du ministre Sébastien Lecornu © Radio France - Laurent Philippot

A Caugé, 880 habitants, le cahier de la commune a recueilli onze contributions. Le maire Jean-Marie Maillard se satisfait de cette participation, mais "aucun jeune n'est venu", dit-il, "Je trouve ça dommage, car c'est de leur avenir dont on parle".

Ce qui m'intéresse, c'est après, car on sait que le gouvernement ne pourra pas satisfaire tout le monde" - Jean-Marie Maillard, maire de Caugé

Vernon est la ville qui a le plus contribué : deux cahiers pour la commune de Sébastien Lecornu, premier adjoint, ministre des Collectivités Territoriales et animateur du grand débat national. La plus grand ville du département, Évreux n'a pas remis de cahier, il sera envoyé directement à l'Élysée.

Des cahiers de doléances : et après ?

"Lundi, tous les cahiers seront transmis à la Bibliothèque Nationale de France" explique Anne Frackowiak-Jacobs, la sous-préfète des Andelys et référente du grand débat national dans l'Eure. La BNF se chargera de référencer, d’indexer et de numériser leurs contenus. Ces données seront transmises pour analyse au consortium piloté par Roland Berger, associé à Cognito et BlueNove, prestataires de la Mission du grand débat national spécialisés dans l’intelligence collective et le traitement de données de masse.

Anne Frackowiak-Jacobs parcourt le cahier d'Aulnay sur Iton : couverture imitation cuir, papier bible et tranche dorée © Radio France - Laurent Philippot

Le grand débat continue jusqu'au 15 mars avec les réunions d'initiative locale. 108 ont déjà été organisées dans le département de l'Eure et une vingtaine est encore prévue.