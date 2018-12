Les maires de l'Indre ont remis les cahiers de doléances au préfet

Les représentants des maires ruraux de l'Indre ont remis officiellement les cahiers de doléances et de propositions au Préfet, ce vendredi. Ces registres sont restés à disposition des habitants, dans les mairies, pour recueillir leurs revendications en plein mouvement des gilets jaunes.

Châteauroux, France

Les représentants des maires ruraux de l'Indre ont remis officiellement les cahiers de doléances au Préfet, ce vendredi matin à Châteauroux. Ils ont compilé les revendications et propositions des habitants, inscrites dans ces registres laissés à disposition dans les mairies, en plein mouvement des gilets jaunes. L'occasion aussi de porter les revendications et demandes des maires ruraux.

Au total, 57 mairies ont mis à disposition et fait remonter un cahier de doléances, ce qui a permis de recueillir 189 témoignages dans le département. D'après le travail de l'Union des maires ruraux de l'Indre, 74 propositions relèvent de la justice sociale (comme le pouvoir d'achat, le SMIC, les retraites ou les aides sociales) ce qui est le thème le plus abordé. En deuxième position vient la justice fiscale avec 61 témoignages puis l'organisation territoriale et politique avec 50 doléances.

Ces doléances seront maintenant transmises à Matignon et seront ajoutées aux propositions qui ressortiront de la concertation nationale annoncée par Emmanuel Macron.