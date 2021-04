Les maires de l'Indre proposent à Emmanuel Macron un "plan de relance pour le monde associatif"

L'Union départementale des maires de l'Indre et l'Association des maires de l'Indre redoutent la dissolution des associations et leurs conséquences économiques et sociales. Dans une lettre au président de la République, elles demandent et proposent des aides spécifiques pour le monde associatif.