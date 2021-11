Les maires de la Vienne sceptiques sur la brigade de gestion des événements

"Huiler les rouages". Tel était le mot d'ordre de la rencontre hier entre près de 200 élus réunis dans la salle Agora de Jaunay-Marigny et des gendarmes, pour la signature d'une convention avec l'association des maires de la Vienne. Et parmi les très nombreux sujets à l'ordre du jour, un semblait particulièrement brûlant, celui de la brigade de gestion des événements.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette BGE, lancée en expérimentation par l'état major de la gendarmerie dans la Vienne, consistait à l'origine début mai en un système de patrouilles avec trois militaires, chargés d'intervenir sur des faits mineurs, comme des cambriolages. Après des premières critiques, les gendarmes ont revus une première fois leur copie, passant à deux militaires par patrouille.

Des maires peu convaincus

Mais cela ne convainc toujours pas le maire (PS) de Thuré, commune de près de 3000 habitants près de Châtellerault, Dominique Chaine : "Nous, on est habitués à voir des gendarmes de proximité, qui connaissent bien notre commune et le fait d'avoir une BGE fait que ce sont des gendarmes qui viennent beaucoup plus lentement, qui ne connaissent ni la commune ni les habitants."

Dominique Chaine, maire de Thuré Copier

Côté gendarmerie, on reconnaît que tout n'est pas parfait. "Il faut que l'on fasse des petits ajustements, que l'on fasse parler l'intelligence territoriale", explique Sylvain Duret, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vienne. "Si ça ne marche pas, on reviendra en arrière", assure-t-il. L'expérimentation de la BGE doit prendre fin au 31 décembre.