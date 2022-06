Les maires de Moselle se serrent la ceinture face aux hausses des prix de l'énergie

Le mois dernier, la mairie de Flokling dans l'agglomération de Forbach décidait d'éteindre les éclairages publics chaque nuit pour économiser de l'électricité. Un gain d'environ 10.000 euros pas an selon le maire de cette commune de 1.300 habitants. Un exemple parmi d'autres du casse-tête auquel les maires font face depuis plusieurs mois : comment encaisser l'explosion des coûts de l'énergie sans impacter les budgets communaux et les portefeuilles des ménages.

Moins d'investissements

"C'est inédit pour tous le monde" constate Jean-Marie Mizzon, sénateur et président de l'association des maires ruraux de Moselle. "Les budgets des mairies sont équilibrés et les maires ne peuvent pas se départir de cette équation."

Alors où trouver quelques euros à économiser ? "En réduisant la voilure en terme de fonctionnement, où en différant certains projets d'investissements" décrit Jean-Marie Mizzon. Les habitants des communes, eux-mêmes déjà impactés par l'inflation, devront-ils aussi mettre la main à la poche, via des augmentations d'impôts ? "J'ai observé à la faveur des votes primitifs des budgets 2022 que peu de communes ont augmenté leurs impôts. Celles qui l'ont fait était obligée, et ce n'est jamais de gaieté de cœur."

La cantine plus chère ?

Autre inquiétude : le prix des cantines scolaires, en raison de la hausse des matières premières alimentaires. Des augmentations de l'ordre de 10% sont évoquées pour la rentrée prochaine. "Chaque commune avisera, les maires sont conscients des difficultés de leurs concitoyens" veut rassurer l'élu mosellan, "il y aura peut être un effort demandé dans les deux sens" tout en préservant la justice sociale et l'impératif d'une cantine accessible à tous. Mais la également, il faudra faire preuve d'imagination et d'innovation pour s'approvisionner. Déjà "nombre de communes se regroupent pour constituer des centrales d'achat et essayer d'obtenir de meilleurs prix."

à lire aussi Inflation : les tarifs des cantines scolaires de certaines communes pourraient augmenter en septembre