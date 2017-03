Les maires de Tournefeuille, Colomiers et Blagnac demandent la création d'un nouveau commissariat

Les maires de Colomiers, Blagnac et Tournefeuille viennent d'écrire au ministre de l'Intérieur pour demander la création d'un deuxième "gros commissariat" dans l'agglomération toulousaine, pour faire face à la hausse des cambriolages.

Tournefeuille, Colomiers et Blagnac se mobilisent pour demander un deuxième "gros commissariat" dans l'agglomération toulousaine. Les maires de ces trois communes de l'Ouest toulousain, qui représentent 90 000 habitants, ont écrit au ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux le 8 février dernier pour demander la création d'une "circonscription de sécurité publique" autrement dit d'un nouveau commissariat pour que la police nationale couvre ces trois communes. Les élus dénoncent une forte recrudescence des délits et des violences sur leur territoire, notamment les cambriolages qui sont en hausse.

Les maires estiment ne pas avoir les moyens suffisants pour y faire face aujourd'hui. Certes, ces trois villes ont des policiers municipaux, des moyens de vidéo-surveillance et peuvent compter sur l'intervention de la police nationale en cas de besoin. Mais ces policiers sont tellement sollicités par ailleurs, que leur disponibilité n'est pas suffisante.

Les forces de police nationale sont très sollicitées et dans un certain nombre de situations, la nuit en particulier et les week-end, nous manquons de moyens, c'est évident ! - Dominique Fouchier