Les maires de Vaucluse demandent au préfet de lutter contre les vignes abandonnées à la flavescence dorée

L'association des maire de Vaucluse demande au préfet d'intervenir pour mieux lutter contre la flavescence dorée dans les vignes à l'abandon. La bactérie est transportée par un insecte qui la dépose là où circule la sève de la vigne. Le cep ne produit plus de grappe. Sans traitement, la maladie peut faire mourir toute la parcelle puis se propager à la vigne voisine. À l'automne dernier, des parcelles infectées avaient été recensées dans 38 communes de Vaucluse. Tous les secteurs viticoles du département sont menacés.

Obliger les propriétaires à traiter leurs vignes à l'abandon

L'association des maires de Vaucluse demande au préfet d'imposer aux propriétaires qui délaissent leur vignes de prendre quand même des mesures pour limiter la propagation de la maladie. Jean-François Lovisolo, co-président de l'association des maires de Vaucluse, demande au préfet d'intervenir pour sauver le vignoble vauclusien :"on constate que des vignes ne sont pas exploitées, que des vigne sont à l'état d'abandon. La maladie peut se développer et se transmettre à des vignobles sains. Il faut responsabiliser et contraindre les propriétaires qui laissent dépérir leur vignoble pour qu'ils tentent de limiter la propagation de la flavescence dorée."

Le maire de La-Tour-d'Aygue ajoute "ne pas exploiter sa vigne, pourquoi pas ? C'est un choix mais il ne faut pas que ca génère un problème sanitaire aux conséquences désastreuses. Avec le Covid, on nous oblige bien à porter un masque pour ne pas disséminer une maladie. À partir de 20% de pieds infectés, ça peut être un arrachage complet. C'est dramatique pour un viticulteur qui a seulement le tort d'être le voisin d'une vigne pas entretenue ou pas nettoyée".

Lutter dans chaque rang du vignoble

À Sainte-Cécile-les-Vignes, les viticulteurs examinent chaque pied, même chez le voisin. Frédéric Penne explique que la maladie détruit le bois des vignes qui "devient mou, sans grappe ; ce sont les symptômes de la première année. Après, la vigne meurt." Chaque année, tous les viticulteurs se mobilisent pour scruter le vignoble : "par petits groupes, on passe dans tous les rangs. On a fait 600 hectares dans la matinée. Entre viticulteurs, il n'y a pas de fautifs. La maladie se déplace en suivant l'insecte".

Pour les maires de Vaucluse, les fautifs sont les viticulteurs qui abandonnent leurs vignes. L'association des maires de Vaucluse vient d'écrire au préfet pour lui demander d'imposer des mesures contraignantes pour limiter la propagation de la maladie dans les parcelles abandonnées.