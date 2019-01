Les maires de Vaucluse invités à prendre part au Grand Débat national lancé cette semaine

Vaucluse, France

Le Grand Débat National voulu par le président MACRON pour tenter d'éteindre la colère sociale née du mouvement citoyen des Gilets Jaunes sera officiellement lancé mardi. Dès lundi, le président publiera sa "Lettre aux français" dans laquelle il précisera les modalités de cette consultation nationale et ce qu'il compte faire des conclusions qui en ressortiront. Tous les français sont invités à y participer "c'est une très grande opportunité pour notre pays" martèle le chef de l'Etat. En Vaucluse, de nombreux maires ont déjà ouvert des "cahiers de doléances" dans leurs mairies pour faire "remonter" le sentiment et les propositions du pays... "C'est une très belle occasion de faire entendre la voix des territoires" affirme Jean-François Lovisolo le maire de La Tour d'Aigues et co-président de l'association des maires de Vaucluse. Il lance aussi un avertissement : "il serait terrible et catastrophique de ne pas entendre les attentes des français à l'issue de ce Grand Débat."

Jean-François Lovisolo co-président de l'association des maires de Vaucluse : "il faudra des mesures fortes et symboliques" Copier

Réactions de Gilets Jaunes à l'ouverture du Grand Débat Copier