Les maires en zone gendarmerie de la Loire vont avoir de nouveaux outils numériques à leur disposition

Les maires ruraux vont être mieux équipés ce mois de décembre pour administrer leur commune. Les élus communes ligériennes en zone gendarmerie vont disposer dans les prochains jours de nouvelles applications smartphone pour gérer les incivilités qu'ils sont amenés à gérer au quotidien. Une opération conjointe de la gendarmerie et de l'association des maires de France dans la Loire qui mettent ces moyens à leur disposition.

Une application pour les maires : Gend-élu

Nos maires vont pouvoir installer dans les prochains jours une application mobile, sorte d'encyclopédie, qui leur fournira des conseils juridiques pour s'occuper d'un différend entre voisins et des fiches techniques pour savoir par exemple gérer une agression verbale ou physique. Cette application est conçue par la gendarmerie : l'AMF enverra aux élus un mail avec le lien pour la télécharger d'ici la fin décembre.

Une application pour les gendarmes : Gend-Alerte

Pour prévenir plus rapidement l'élu lors de faits graves sur la commune, les gendarmes disposeront d'une application appelée Gend-Alerte. Sorte de répertoire des maires et de leurs adjoint, elle permettra de tenir plus vite l'édile informé par SMS en cas d'intervention de la gendarmerie, pour un gros accident ou des violences conjugales. Le but est de réduire le délai dans lequel le maire est prévenu.

Bien sur, il faut un smartphone, mais pour les élus qui n'apprécieraient pas les nouvelles technologies, l'AMF rassure. Son service juridique est toujours disponible et elle organisera toujours des réunions "en présentiel".