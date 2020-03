Les maires "ne sont pas prêts" face à une épidémie de coronavirus

"Si je vous disais qu'ils sont bien préparés, vous ne le croiriez pas" avoue Jacques Jean Paul Martin vendredi sur France Bleu Paris. Le maire de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), par ailleurs vice-président de l'AMIF (association des maires d'Ile-de-France), estime que les élus font tout pour répondre à la crise, mais les instructions gouvernementales tardent à arriver alors que le passage au stade 3 (épidémie) est désormais imminent.

Faut-il repousser les élections municipales ?

"C'est une vraie question" reconnaît Jacques J.P. Martin. Candidat à sa succession, il n'est pas personnellement pour un report du scrutin. "Ce ne sont pas les élections municipales qui posent problème, ce sont les personnes qui vont venir voter, les assesseurs et les scrutateurs qui participent au dépouillement (et qui vont être plus difficile à trouver). Il faut rester vigilant". Et mettre à la disposition du public du gel hydroalcoolique en quantité les 15 et 22 mars dans les bureaux de vote.

Dans sa commune, Jacques J.P. Martin a fait imprimer 6.000 affiches et tracts rappelant la principale consigne sanitaire : bien se laver les mains. Des documents distribués et affichés dans tous les lieux publics (écoles, gymnases, crèches...) pour mieux informer la population.