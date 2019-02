Les maires savoyards ont remis leurs cahiers de doléances au préfet

Une vingtaine de maires savoyards ont remis, ce mercredi, leurs cahiers de doléances au préfet, Louis Laugier. En Savoie, ce sont les problèmes de pouvoir d'achat et de disparition des services publics qui font le plus parler.

Chambéry, France

"Les habitants viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes pour tenir jusqu'à la fin du mois et remplir leurs assiettes." Brigitte Buchaton vient de remettre le cahier de doléances de sa commune, Jacob Bellecombette. Seulement 3 personnes ont écrit dessus mais le problème est plus répandu. Beaucoup plus de personnes sont allées la voir pour parler de leurs problèmes. Ils concernent surtout le pouvoir d'achat, un thème récurrent en Savoie.

Nous croisons beaucoup de gens en difficulté. Ils ont notamment du mal à régler leurs factures. On sait que tout n'est pas rose aujourd'hui. Alain Thieffenaz, maire de Bassens

Le problème touche aussi Bassens. Dans la commune d'Alain Thieffenat, le maire, ils sont nombreux à avoir fait part de problèmes d'argent. "_Nous croisons beaucoup de gens qui sont en difficulté. Ils ont notamment du mal à régler leurs factures. On sait que tout n'est pas rose aujourd'hu_i" concède le maire. Outre les problèmes de pouvoir d'achat, les services publics sont une autres thématique que les Savoyards pointent du doigt.

L'état des services publics, autre source de tensions

C'est un enjeu crucial dans un département où 246 communes sur les 285 que recense l'INSEE, sont considérées comme rurales. A savoir, elles qui comptent moins de 2000 habitants. Exemple, Entremont-le-Vieux a vu disparaître sa Poste. Et ce alors que la commune ne compte que 700 habitants. "Les habitants pouvaient y déposer leur espèces mais maintenant, on nous oblige à aller 20 kilomètres plus loin pour le faire" déplore le maire, Jean-Pierre Claret.

Ils étaient une vingtaine de maires à défiler dans la préfecture. Tous ont déposé leurs cahiers de doléances, le jour de la date-butoir, le 20 Février. Cela porte à 98 le nombre de cahiers de doléances remontés des villes savoyardes vers la préfecture. Les données seront ensuite regroupées et analysées à la Bibliothèque Nationale de France (BNF). Le Grand Débat National continue, lui, pendant un mois.