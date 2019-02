Les mairies du Poitou referment leurs cahiers de doléances, le Grand débat continue

Ouverts en décembre dernier, les cahiers de doléances doivent maintenant être transmis avant la fin de la semaine aux préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres.

Poitou-Charentes, France

Vous ne pouvez plus témoigner dans les cahiers de doléances, ils sont maintenant refermés et doivent être transférés en préfecture d'ici vendredi. Les premiers ont été ouverts au mois de décembre dans les mairies du Poitou. Ils seront ensuite envoyés à la Bibliothèque Nationale de France à Paris qui se chargera de référencer et d'indexer les contenus pour qu'ils soient pris en compte dans le Grand débat national.

La date de clôture des cahiers d'expression citoyenne est fixée au mercredi 20 février 2019. Ils seront remis à la Bibliothèque nationale de France au plus tard lundi 25 février 2019. Plus d'infos : https://t.co/Ihk7Z8B864pic.twitter.com/VXfn9roR3t — Préfet des Deux-Sèvres (@Prefet79) February 19, 2019

60 débats déjà organisés dans les Deux-Sèvres

La préfecture des Deux-Sèvres précise que 60 réunions ont été programmées dans le cadre du Grand débat national. 34 ont été organisées par des maires, 16 par des députés, cinq par des associations et une par le Conseil départemental.

Onze nouvelles réunions sont programmées.