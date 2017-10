Les mairies vont fixer les tarifs des amendes de stationnement !

A partir du 1er janvier, ce sera aux mairies de fixer le montant des amendes de stationnement. La Mairie de Brive a décidé de conserver le tarif de 17 euros, Tulle (25 €)et Limoges (21 €) font le choix de l'augmentation.

L'Etat a choisi de dépénaliser le stationnement. A partir du 1er janvier 2018, on ne dira donc plus amende, mais "forfait post stationnement". Et le montant de ce "forfait" sera librement fixé par les mairies. Si la Mairie de Brive a décidé de conserver le tarif de 17 euros, Tulle (25 €)et Limoges (21 €) ont fait le choix de l'augmentation. Tout comme Paris (50 €) et Lyon (60 €).

L'association 40 millions d'automobilistes a donc relancé sa pétition "Mon maire s'engage", pour pousser les mairies à ne pas aller au delà des 17 euros actuels, voire à baisser ce tarif. La mairie de Castres s'est par exemple engagée à fixer le montant du forfait à 10 euros. Aucun maire de Haute-Vienne ou de Corrèze n'a pour le moment signé cette pétition.

Les usagers disposeront de 30 minutes gratuites en centre-ville à Limoges, Tulle et Brive © Radio France - Thomas Larabi

La mairie de Tulle a mis en place 30 minutes gratuites, une fois par jour, pour ne pas pénaliser le commerce du centre ville. Mais au-delà, pour les mauvais payeurs, ce sera 25 euros. Comment la mairie justifie-t-elle ce choix ? "C'est évidemment une décision politique, mais dictée par des raisons budgétaires" pour Arnaud Dalesme, responsable du domaine public.

Car c'est toute une logistique qui repose désormais sur les mairies, "cela représentera l'équivalent de deux temps plein" précise Emile Roger Lombertie, maire de Limoges. Alors certaines mairies, à l'image de Tulle, vont faire appel à un sous traitant... l'Etat, et plus précisément l' ANTAI, l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions.

En somme, bien peu de changements pour les automobilistes, mis à part les tarifs. D'autant que le ticket de stationnement pourrait également voir son montant bouger. La mairie de Tulle ne précise pas encore s'il s'agira d'une augmentation ou d'une diminution.

NB : La future commission du contentieux du stationnement payant sera installée à Limoges. 120 personnes y travailleront au départ pour traiter des recours venus de la France entière.