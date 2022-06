Les maisons de retraite de Dordogne se préparent à affronter la canicule

Les thermomètres pourraient frôler les 40 degrés d'ici la fin de la semaine en Périgord. Mercredi 15 juin, Météo France a placé la Dordogne, comme 22 autres départements en vigilance orange canicule. Cette vague de chaleur, qui touche principalement le sud-ouest, devrait durer au moins jusqu'à samedi, avec un pic attendu vendredi.

Plan bleu

Ces fortes températures sont particulièrement difficiles à supporter pour les personnes âgées. Depuis la canicule de 2003, les maisons de retraite peuvent activer un "plan bleu", un protocole qui permet de faire face à ces épisodes de fortes chaleurs. A l'Ehpad de la Madeleine à Bergerac, où vivent 237 résidents, le plan bleu a été activé en début de semaine.

Une douzaine de salles climatisées

Assise sur une chaise du salon de coiffure de la résidence, Denise 94 ans, attend patiemment qu'on lui coupe les cheveux. Malgré la température extérieure - 34 degrés- elle porte un gilet bleu sur les épaules. Et pour cause : la pièce est climatisée, comme une douzaine d'autres salles de l'Ehpad. "Il fait bien frais, dans la salle à manger aussi. Et puis je suis un peu frileuse", dit-elle dans un sourire. Ici, toutes les pièces communes ainsi que les couloirs sont climatisés. Et il suffit de passer une tête dans le jardin de la maison de retraite pour sentir la différence.

Seules les chambres des résidents ne sont pas climatisées. Mais dans la salle commune, on a déjà sorti les ventilateurs. Ils sont prêts à être distribués à ceux qui en ressentent le besoin. "On a aussi distribué des brumisateurs dans chaque service hier", ajoute Sylvain Connangle, le directeur de l'établissement.

Vigilance à l'hydratation des résidents

Les ballades en extérieur sont remplacées par des sessions de vélo d'appartement, ou des activités en groupe, dans l'Agora, la salle commune de l'établissement. Une attention toute particulière est apportée à l'hydratation des résidents."La partie hydratation, c'est ce qu'il y a de plus important finalement. Les personnes âgées, il faut les solliciter pour boire car elles ne vont pas boire naturellement. C'est la grosse différence par rapport à nous, parce qu'elles sont beaucoup plus statiques", explique le directeur de l'Ehpad. Les personnels doivent donc faire très attention pour empêcher la déshydratation des résidents. Les menus sont également adaptés, pour éviter les aliments trop gras et privilégier des crudités. Ce midi par exemple, c'est salade de tomates, haricots blancs, fruit frais, et un potage pour hydrater.