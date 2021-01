Les maisons de retraite manchoises se préparent pour la vaccination contre le covid

Une semaine et demi après le début de la campagne vaccinale contre le covid en France, les premières injections sont prévues ce mercredi dans 16 Ehpad normands, dont quatre dans la Manche :

la résidence René et Lucile Schmitt à Cherbourg-en-Cotentin

l'Ehpad Arc en Sée et l'unité de soins de longue durée (USLD) de l'hôpital d'Avranches

et la maison de retraite Lempérière à Cérences

Le dispositif doit être étendu à l'ensemble des 87 structures pour personnes âgées dépendantes du département (6138 résidents au total) à partir du 18 janvier. Ce sera donc le cas de la maison de retraite du Versailles normand à Valognes, qui accueille 59 résidents.

Louisette, 90 ans, et Claude, 92 ans : "On se sent un peu obligé pour les autres générations" Copier

Dialogue en famille

Parmi eux, Claude, 92 ans. "Je suis pour me faire vacciner", explique le nonagénaire, dont la belle-fille a contracté le covid lors d'un voyage aux Etats-Unis en mars. "Elle a été soignée par le professeur Raoult. Elle a été placée à l'isolement. ça a duré une quinzaine de jours, mais, le covid, il paraît que c'est très très douloureux", ajoute Claude. "A l'âge que j'ai de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, sourit Louisette, 90 ans. J'en ai parlé avec ma fille et mon beau-fils : ils sont d'accord pour que je me fasse vacciner. C'est après que j'ai peur à des malaises par exemple. On verra bien".

On se sent un peu obligé pour l'avenir d'autres générations - Louisette, 90 ans

Pour l'heure, l'établissement recense les consentements des personnes âgées. "On y va doucement mais sûrement, résume Laure Da Graça, directrice de l'Ehpad. Il ne faut pas que ce soit quelques chose de désagréable à entendre. Il faut expliquer. On ne rentre pas comme ça dans les chambres ; ce sont bien souvent les familles ou les résidents eux-mêmes, quand je mange avec eux qui en discutent". Le dialogue avec les proches, familles, tutelles ou curatelles se fait par mail, pour garder une trace. La directrice a déjà fait remonter auprès des autorités sanitaires combien il y a des résidents et de personnel.

Laure Da Graça, directrice : "Ce sont bien souvent les familles ou les résidents eux-mêmes, quand je mange avec eux, qui en discutent" Copier

Je vais me faire vacciner. Il faut montrer l'exemple aussi. A ce jour, on n'a pas eu de cas de covid dans l'établissement depuis mars. Tout le monde le monde a joué le jeu. Mais demain ? On ne sait pas, car le risque zéro n'existe pas. Les résidents ne sont pas sortis à noël et savent que ce vaccin est important. A un moment donné, il faut sortir de tout ça - Laure Da Graça, directrice

Grosse logistique

Pour aider les maisons de retraite, un protocole de 45 pages. "C'est assez contraignant", confie le docteur Jean Beaufils, médecin coordonnateur au sein de l'Ehpad du Versailles normand. Les démarches se font en lien avec le médecin traitant. "On a laissé passer les fêtes. Là, on va accélérer un petit peu. Mais cette campagne représente une grosse logistique : les doses de vaccin passeront via notre pharmacie attitrée", joute Laure Da Graça. Une équipe médicale qui le rappelle : "on ne va forcer la main à personne", le vaccin n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Il reste au choix des gens. D'ailleurs, sur les 59 résidents, quatre familles ont d'ores et déjà demandé à ce que leur proche ne soit pas vacciné lors de cette campagne.