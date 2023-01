Les maisons de retraites de l’Uzège manquent de bras

C’est un secteur qui peine à recruter : celui de l’aide à la personne. Et la situation des six maisons de retraite de l’Uzège, gérées par l’hôpital d’Uzès, ne fait que l’illustrer. « Il nous manque dix infirmières et une vingtaine d’aides-soignants », souffle sur France Bleu Gard Lozère, ce vendredi matin, le directeur de l’établissement.

Pour recruter, Jean-Luc Montagne a donc opté pour deux stratégies. La première : ouvrir, en partenariat avec le CHU de Nîmes, une antenne de l’école d’infirmières et d’aides-soignants, pour recruter des candidats directement à leur sortie. La seconde : « multiplier les forums emplois, pour rendre ces métiers plus attractifs », indique l’intéressé.

Restaurer l'image des EHPAD

Il faut dire que la réputation des EHPAD a été sérieusement écornée par la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs , rédigé par Victor Castanet. « Il est arrivé, souligne Jean-Luc Montagne, juste après la crise sanitaire. » L’épidémie de Covid a en effet suscité une crise de vocation, chez certains soignants. « Elle a aussi distendu les liens de confiances entre les maisons de retraites et les familles de résidents. »

Pour reconstruire ce lien, l’hôpital d’Uzès met les bouchées doubles dans ses six EHPAD. Il a notamment créé un groupe d’éthique, chapoté par une cadre supérieure. « Nous avons notamment un professeur de médecine et un docteur en philosophie qui viennent travailler chez nous. Auprès des personnes, des familles et des résidents. Des réunions ont lieu régulièrement pour échanger sur une meilleure prise en compte de la vie quotidienne de nos aînés », conclut Jean-Luc Montagne.

