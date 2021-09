Les maisons des sinistrés de Montbazon rachetées par la mairie

21 mois après l'éboulement d'un coteau qui a ravagé plusieurs maisons à Montbazon, mairie, préfecture et sinistrés ont trouvé "la moins pire des solutions". Les maisons vont être rachetées par la municipalité via le fonds Barnier, les riverains s'engagent à verser 115.000 euros pour les travaux.

Le conseil municipal de Montbazon a validé ce lundi soir "la moins pire des solutions", 21 mois après l'éboulement qui a rendu inhabitables six maisons de la rue des Moulins.

La meilleure des solutions pour les sinistrés - Sylvie Giner, maire de Montbazon

Le rachat, la démolition et le renforcement du coteau seront réalisés via le fonds Barnier, un fonds d'indemnisation national issu des assurances habitations. Mais pour cela, c'est la mairie qui doit devenir propriétaire des bâtiments. Les cinq propriétaires seront donc indemnisés à hauteur du prix de leurs logements avant la catastrophe. Ils s'engagent à payer contractuellement 115.000 euros de reste à charge, "tout bonnement la part qu'on doit pour conforter le coteau" explique Charlotte Stipa, sinistrée qui s'apprête à sortir 30.000 euros de sa poche. "Je préfère en payer 30 qu'en payer 150.000 que je n'aurais pas... Je pense qu'il n'y a aucun intérêt, tant pour nous que pour la municipalité et l'État, à laisser pourrir une situation comme celle-ci, le temps que la justice délibère. Et je pense aux autres riverains de la rue, je me dis qu'eux aussi sont dans l'attente d'une sécurisation la plus rapide du coteau."

Sur les 1,9 millions d'euros de budget global, l'État engagera 1,6 millions d'euros (dont 1,2 millions via le fonds Barnier). La mairie devra de son côté payer 60.000 euros. "Sans compter les frais d'assistant à maîtrise d'ouvrage" précise la maire Sylvie Giner, qui estime l'enveloppe, à terme, aux alentours des 100.000 euros. "Ce n'était pas prévu dans le budget c'est certain", dit-elle. "Ce n'est pas facile car il fallait accompagner ces sinistrés qui ont tout perdu en une nuit, et c'est vrai que cet argent était dédié soit aux voiries, soit aux bâtiments, soit à l'école de musique...il faudra qu'on fasse un choix. Pour les sinistrés, c'est la meilleure des solutions. Effectivement ils n'y sont pour rien que ce coteau bouge, en même temps quand on achète la maison on est aussi propriétaire du coteau..."

Après les travaux de consolidation, une étude sera réalisée pour déterminer à qui appartient chaque mètre carré de coteau, "de façon à ce que les responsabilités soient bien établies si ça devait rebouger à l'avenir" précise l'élue.