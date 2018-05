Nantes, France

Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, trois fermes bâties en dur ne seront pas détruites, la préfète en a donné l'assurance jeudi matin sur France Bleu Loire Océan, Nicole Klein répond ainsi favorablement aux maires du secteur dont c'était le souhait. Elle a appelé Jean-Paul Naud, le maire de Notre-Dame-des-Landes mercredi soir pour l'en informer.

Des maisons murées puis "démurées" par les zadistes

Ces maisons en pierre, en mauvais état, servaient de squat pour des zadistes, elles ont été évacuées par les gendarmes mobiles avant d'être murées par une entreprise réquisitionnée. Les portes et les fenêtres ont été obstruées pour empêcher tout nouveau squat mais au cours du week-end, des occupants de la ZAD ont enlevé tous les parpaings qui avaient été posés. Face à ce regain de tension, l'Etat a menacé de détruire ces anciennes fermes provoquant l'inquiétude d'élus et d'habitants "historiques" de la ZAD, Finalement, ces destructions n'auront pas lieu, cela "devrait contribuer à pacifier la zone" estime Nicole Klein.

Les gendarmes restent là tant que les routes ne sont pas rouvertes" - Nicole Klein, préfète de Loire-Atlantique

Pour l'Etat, la priorité reste les routes qu'il faut rendre à la circulation, les forces de l'ordre resteront sur place tant que ce ne sera pas le cas a indiqué la préfète. Interrogée sur le drame qui s'est joué mardi lorsqu'un zadiste de 21 ans a eu la main arrachée par l'explosion d'une grenade, Nicole Klein a jugé "déplorable" ce qu'il s'est passé avant d'avoir une pensé pour "la peine des parents et du jeune homme".

Pas de calendrier pour la régularisation des occupants

Selon la préfète, il y a entre 250 et 300 personnes sur la ZAD dont un groupe de 50 à 80 radicaux mais Nicole Klein remarque "une scission de plus en plus grande entre les modérés qui veulent défendre leurs champs et d'autres qui sont venus défendre on ne sait plus très bien quoi". Pour ceux qui sont engagés dans un processus de régularisation, la préfète ne s'impose pas de calendrier, "on est sur une feuille de route" dit-elle et ajoute qu'une quinzaine de conventions précaires d'occupation devraient être signées avant la fin de la semaine prochaine.