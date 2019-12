Maisons France service : une nouvelle structure de services publics dans neuf communes d'Alsace

La Poste, Pôle emploi, la CAF ... Les établissements de services publics sont de plus en plus nombreux à fermer en Alsace. Pour y remédier, de nouvelles structures vont être inaugurées le 2 janvier 2020 : les maisons France service. 8 communes du Bas-Rhin et une du Haut-Rhin vont en bénéficier.