Les maisons France Services tissent leur toile en Limousin

Plus de 1200 personnes ont eu recours aux services des médiateurs sociaux de la structure l'an dernier

Installée dans la petite gare d'Ambazac, la maison France Services est l'une des toutes premières en France. Deux ans après sa création, la structure trouve petit à petit son public et les habitants se familiarisent avec les services qui y sont rendus :"Parfois il y a deux personnes, parfois nous ne sommes pas assez pour répondre à la demande, et il y a même la queue dehors" confie Lucile Royen, médiatrice sociale, à Ambazac avant d'ajouter :"les gens commencent à s'habituer et ils n'hésitent plus à venir nous voir pour régler des problèmes d'impôts, de CAF, etc ". Cette après midi, c'est Annie qui franchit la porte de la Maison France Service située dans la commune haut-viennoise :"j'ai un problème de carte grise et j'espère que la dame va pouvoir m'aider car là je m'arrache les cheveux ! Ce n'est pas facile avec les démarches sur internet!" L'an dernier plus de 1200 personnes ont eu recours aux services des médiateurs sociaux de la structure.

"J'ai l'impression qu'on s'appuie sur elles pour fermer les services publics sur nos territoires"- Stéphane Ché, maire d'Ambazac

Mais pour le maire de la commune, ces maisons France Services ne doivent pas faire oublier le désengagement de l'état en milieu rural :"j'ai l'impression qu'on s'appuie sur elles pour fermer les services publics sur nos territoires, où il y avait un vrai guichet avec des personnels de l'état, qualifiés pour répondre aux questions des administrés. On nous vend du rêve. Aujourd'hui si vous avez une question sur vos impôts on ne va pas vous renseigner à la maison France Services comme dans une trésorerie. _Oui, il y a une personne qui peut vous aider dans vos démarches, vous tenir la main pour savoir comment vous connecter sur un site mais c'est tout!_" Insiste Stéphane Ché, le maire d'Ambazac. De son côté, le maire de Bellac comprend la position de son collègue, mais lui y voit surtout une occasion de dynamiser son centre bourg en y implantant une de ces structures :"je pense que si on avait un lieu identifié pour la population ce serait bien et cela nous ferait un lieu de vie qui mettrait de l'animation dans les rues de Bellac qui ne sont pas assez animées." Claude Peyronnet, maire de Bellac

Au total, en France, 1745 lieux de ce type sont déjà ouverts. C'était l'objectif fixé et annoncé par Emmanuel Macron lors de leur lancement en 2020. Un point sur lequel, le Président de la République ne manquera sans doute pas d'insister lors de sa visite dans la maison France Service de Saint-Léonard-de-Noblat ce mardi.