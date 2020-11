Les Maisons France Services très sollicitées durant ces confinements, comme à Montriond en Haute-Savoie

Destinées aux populations des territoires ruraux et de montagne, en cette période de confinement, les Maisons France Services, sont très sollicitées par des urbains démunis devant les portes closes des administrations. Illustration à Montriond dans le massif du chablais en Haute-Savoie.

Lancées au 1er janvier de cette année 2020 dans un souci d'aménagement du territoire et de maintien des services publics dans les territoires ruraux, les Maisons France Services s'avèrent d'autant utiles aujourd'hui en pleine crise sanitaire et confinement, où les administrations sont fermées, et injoignables par téléphone pour la plupart.

A Montriond dans le massif du Chablais en Haute-Savoie, la Maison France Services qui couvrent les 15 communes, et quinze mille habitants de la communautés de communes du Haut-Chablais est sollicitée par des habitants dans le besoin résidant au-delà de son périmètre géographique d'intervention.

Ecoutez le reportage à la Maison France Services de Montriond de Marie AMELINE Copier

A ce jour, les Maisons France Services sont au nombre de:

-7 en Haute-Savoie, à Montriond, Bonneville, Cluses, Sallanches, Gaillard, Verchaix, Chamonix.

-9 en Savoie, à Entrelacs, Moûtiers, la Rochette, Saint-Pierre d'Entremont, Le Châtelard, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Etienne-de-Cuines, Yenne, Ruffieux.