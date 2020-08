Les maîtres-nageurs sauveteurs font de la prévention au camping de Carcans

Il y a plus de monde que d'habitude sur les plages de Gironde cette année. La faute au coronavirus, qui limite drastiquement la liste de destinations de vacances possible. Alors, les maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) de la côte girondine redoublent de vigilance pour sensibiliser les vacanciers, pas toujours habitués à l'océan.

Ce lundi, comme tous les autres depuis le début de la saison, un groupe de MNS du poste de la plage de Carcans arrive au camping de Maubuisson pour rappeler les consignes de sécurité à suivre sur la plage. Un cours à destination des petits comme des grands.

Équipés de leur matériel, les MNS se rendent toutes les semaines au camping pour faire de la prévention. © Radio France - Alexandra Sirgant

Un public différent cette année

Objectif : faire de la prévention pour faire face à l'affluence de touristes sur les plages, constatée par Thierry Morel, chef de plage de Carcans. "Dimanche dernier, on a eu plus de 12 000 personnes sur la plage, contre 7 000 habituellement à cette période !". Une affluence qui s'explique en partie par la taille des plages de la côte, plus aptes à mettre en place la distanciation sociale car plus grandes. "Peut-être que c'est pour ça que les vacanciers viennent si nombreux en Gironde, pour profiter de nos plages où on peut ne pas être les uns sur les autres" précise le MNS.

Mais qui dit plus de monde dit aussi public différent, et pas toujours conscient des spécificités locales. " On a cette année pas mal de Français qui vont habituellement plutôt en Méditerranéenne ou à l’étranger l'été " remarque Alexis, l'un des dix-huit sauveteurs du poste de Carcans plage. "Les gens ne s'intéressent pas forcément aux panneaux de prévention, ils ont juste envie de s'installer avec leurs serviettes et se baigner en face. Sauf qu'à l'océan, c'est pas possible..."

Immersion dans un cours de prévention avec les MNS de Carcans Copier

D’où l'importance de venir directement au camping pour rappeler les consignes de sécurité. "Faire de la prévention en amont, ça nous facilite le travail, ajoute le nageur sauveteur. On a moins de prévention à faire ensuite sur la plage, et on peut se concentrer sur d'autres choses, comme par exemple la surveillance de la baignade".

Alors petit rappel : protégez-vous bien du soleil, baignez-vous dans les zones surveillées et faites attention aux courants de baïne, caractéristiques de la région.