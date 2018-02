Créteil, France

Dans les frigos du site de distribution de l'hôpital Henri-Mondor, environ 1000 poches de produits sanguins. "Les concentrés de globules rouges sont conservés à 4 degrés, les plaquettes entre 20 et 24 degrés, et le plasma est congelé", explique le docteur France Pirenne, directrice médicale de l'Etablissement français du sang (EFS) et responsable du site Henri-Mondor à Créteil, dans le Val-de-Marne.

Près d'un tiers de ces produits sont destinés à des malades du cancer. En France, environ 15% des receveurs de produits sanguins sont atteints d'un cancer hématologique (leucémies, lymphomes) et 15% atteints d'autres formes de cancer. "C'est _une sorte de médicament_, qui peut être temporaire, ou sur une longue période. Par exemple, un patient atteint d'une leucémie, et qui doit avoir une greffe de moelle, on va lui détruire sa propre moelle qui apporte des cellules cancéreuses. Dans l'attente d'un greffon, le patient va avoir besoin de plaquettes", confie France Pirenne.

580 000 produits sanguins en Île-de-France

Et la distribution obéit à un système très pyramidal. Une fois collecté, le sang arrive à Rungis. Il est ensuite envoyé dans les 25 sites de distribution et de délivrance en Île-de-France. Les produits sanguins sont ensuite remis aux gros hôpitaux de l'assistance publique et à ceux en périphérie (Meaux, Pontoise...), et à une centaine de dépôts. Un système qui permet un maillage important de la région.

Chaque année, l'EFS distribue 580 000 produits sanguins en Île-de-France : 430 000 concentrés de globules rouges, 70 000 de plaquettes, et 80 000 de plasma. "Les besoins sont permanents, commente France Pirenne. Au total, ça équivaut à 3000 donneurs par jour dans notre région". D'autant que ces produits ont des durées de vie limitée : 42 jours pour les globules rouges, mais seulement 5 pour les plaquettes.