"Les mâles du siècle" : un documentaire féministe capte la parole des hommes

Il y a Blaise, 95ans. Claude,76 ans. David, 39ans ou encore Adam, 17ans. Le réalisateur Laurent Metterie et son épouse Camille Froidevaux-Metterie, professeure de science politique à l'université de Reims Champagne, philosophe et conseillère scientifique sur ce film-documentaire ont recueilli la parole d'une trentaine d'hommes, pour savoir comment le féminisme avait pu changer leurs rapports aux femmes.

Le plus jeune a 17 ans, le plus âgé 95 ans.

Des hommes de différentes générations, des voisins, des amis dans un premier temps. En mars dernier, sur France Inter, Laurent Metterie expliquait avoir voulu capter un instantanée, savoir ce que le féminisme a fait aux hommes...ou pas. Ces hommes témoignent, librement, sans que l'on connaisse, leur âge, leur profession. Un choix pour le réalisateur qui ne voulait pas "les étiqueter". Laurent Metterie les laisse réfléchir, parler, se confier. Il y a ceux qui sont pour l'égalité, pour le partage des tâches ménagères, d'autres qui sont restés marqués par un comportement plus "machiste", celui qui n'est pas certain de pouvoir travailler sous les ordres d'une femme sans rapport de séduction ou sans tomber amoureux. Et puis, cet homme qui avoue avoir voulu étrangler sa femme! Un témoignage fort qui sidère le téléspectateur.

Ce film est comme un miroir tendu aux hommes

Le film sera projeté en fin de journée, ce mardi 23 novembre à 17h30 sur le campus Croix-Rouge de Reims, amphi 10 . Projection ouverte à tous et suivie d'un débat, en présence du réalisateur, sur le thème "Les hommes face aux violences sexistes et sexuelles". Un engagement fort pour Camille Froidevaux Metterie, également chargée de mission égalité-diversité au sein de l'URCA depuis 2018. Pour elle, il n'y a aucun doute, le féminisme doit passer par les hommes." Sur toutes ces questions, je vois pas comment on peut avancer si les hommes ne prennent pas conscience de leur propres responsabilités dans la perpétuation de ces violences. Et s'ils ne concourent pas eux-mêmes à lutter contre elles " explique Camille Froidevaux Metterie. En 2020, en France, les services de police et gendarmerie ont enregistré une hausse de 10% du nombre des violences conjugales. 159.400 personnes concernées dont 87% de femmes

Pour visionner le film, sachez qu'il est aussi disponible à la location sur le site lesmalesdusiecle.com