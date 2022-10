Les maltraitances animales en hausse de 30%, création d'une division d’enquêteurs spécialisés

Entre 2016 et 2021, les maltraitances animales ont augmenté de 30% en France, annonce vendredi le service statistique de la sécurité intérieur. Dans le détail, cette augmentation représente une hausse de 5% en moyenne par an, en 5 ans. Les chiens (46%) et les chats (24%) sont les principales victimes. Les violences physiques touchent en majorité les chats alors que les victimes de mauvaises conditions sont des chiens dans plus des trois quarts des cas.

Sur la seule année 2021, 12.000 faits ont été constatés. Parmi ces infractions, 35 % correspondent à des mauvais traitements, 34 % à des sévices graves, 14 % à des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal et 5 % à des abandons.

Il s'agit d'infractions "majoritairement présentes dans les zones rurales", ce qui s'explique notamment par la prise en compte des animaux d'élevages "peu présents en zone urbaine". Les délits visant des animaux domestiques, apprivoisés ou en captivité, mettent en cause "pour les trois quarts" des hommes, dont 18% sont âgés de plus de 60 ans.

"Pour lutter contre ce fléau en pleine expansion", Gérald Darmanin annonce la création d'une division d’enquêteurs spécialisés chargée de la maltraitance animale. Cette équipe sera composée de 15 policiers et gendarmes spécialisés, rattachés à l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique.