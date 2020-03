Les mamans continuent les doubles journées en période de coronavirus

Le télétravail s'était déjà répandu avec les grèves à la SNCF contre la réforme des retraites, il s'est quasiment généralisé avec le confinement. Sauf que cette fois, les enfants sont à la maison.

C’est ce qui arrive à Linda, depuis mardi cette habitante de Montholon doit jongler entre son ordinateur et ses enfants âgés de 10 et 13 ans.

"Je travaille sur un petit meuble dans l'entrée et mes enfants dans la salle à manger" - Linda, commerciale dans le tourisme Copier

Pas d'espace de travail à domicile

Première difficulté pour Linda, trouver un endroit chez elle pour travailler : "je n'ai pas du tout de bureau. J'ai installé un bureau provisoire sur une commode près de ma porte d'entrée. J'ai mis tout dessus, je n'ai pas trop de place, donc je dirais que je fais du camping."

Une pression professionnelle dans ce contexte de crise

Et cette commerciale ne vit pas vraiment le télétravail comme un moment de repos : "c'est vrai qu'on est sous tension. Je travaille dans une entreprise de tourisme, donc comme vous imaginez il y a beaucoup d'annulations, _beaucoup de clients à qui il faut répondre_."

Peu de temps pour les enfants

Et il n’y a pas que les clients qui sollicitent Linda : "mais enfants comprennet assez bien, mais je fais un travail où on a besoin de moi sept heures par jour. Je ne peux pas me libérer trente minutes en me disant je vais passer une demi-heure avec mon fils, pour l'aider avec ses devoirs. C'est vraiment impossible."

Beaucoup de femmes dans la même situation

Une double activité de maman et de salariée que Linda n’est pas seule à vivre : "en ayant fait le tour de mes amies, je pense qu'on est toutes un peu dans la même situation, c'est qu'on fait au maximum notre travail et _on laisse inévitablement nos enfants un peu de côté_, j'essaie de faire au mieux." Autant de salariées qui ne choisissent pas l’arrêt de travail autorisé par la loi pour ne pas pénaliser leurs entreprises

Les arrêts de travail autorisés pour la garde d'enfants

Pour rappel, les salariés qui doivent garder leurs enfants à la maison peuvent bénéficier d’un arrêt de travail de droit, sans pénalité. Leur employeur doit simplement les déclarer auprès de la sécurité sociale.