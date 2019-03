PHOTOS - Les mamies du Revest mangent à la cantine avec leurs petits-enfants

La municipalité du Revest-les-Eaux (Var) a invité ce lundi les mamies à la cantine. Les grands-mères d'une vingtaine d'élèves de l'école élémentaire La Salvatte ont déjeuné avec les enfants. Un repas partagé pour la fête des grands-mères et pour découvrir la qualité des repas servis à la cantine.

Le Revest-les-Eaux, France

Au lendemain de la Fête des grands-mères, la commune du Revest-les-Eaux a mis à l'honneur une vingtaine de mamies du village ! Véronique, Fabienne, Sylvie, Anne-Marie ou encore Roseline ont été invitées à la cantine de l'école élémentaire La Salvatte pour partager un repas avec leurs petits-enfants. Un grand moment d'émotion pour ces retraitées qui ont surtout dégusté de délicieuses lasagnes "maison".

Des repas cuisinés sur place à base de produits frais et locaux

Au Revest-les-Eaux, les 350 repas servis aux enfants sont réalisés sur place par trois cuisiniers. "Nous ne voulons pas de groupement d'achat ou de cuisine centrale. Tous les repas sont réalisés dans la cantine du Revest par des cuisiniers Revestois" précise le maire Ange Musso. Du "fait maison" élaboré tous les jours à base produits frais, de saison et locaux. "Les produits ne sont pas forcément "bio" car il n'y aurait pas assez de producteurs pour nous approvisionner. En revanche, ils sont tous issus du Var. Le pain est par exemple fourni par les boulangers du village et nous allons également nous fournir dans les deux petites épiceries du village", précise Patrice Pulido, responsable des écoles du Revest.

Le maire annonce également qu'à partir du mois de septembre, la commune va exploiter son propre potager "pour que les enfants puissent manger des fruits et légumes du Revest".

Prise de conscience politique

Selon Jean-Pierre Véran, président de l'association des maires du Var, "il y a une véritable prise de conscience politique pour améliorer les repas servis à nos enfants". La région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'engage à servir 50% de produits locaux dans les assiettes des lycéens d'ici 2021. Les "circuits courts" et le "fait-maison" sont également privilégiés dans les collèges varois : sur les 71 collèges du département, 65 élaborent eux-mêmes les repas avec des produits frais, de saison et le plus souvent issus de l'agriculture biologique.

Jackie à la table de sa petite-fille et de ses copains © Radio France - Sophie Glotin

Au menu ce midi : de délicieuses lasagnes avec une sauce tomate "maison" © Radio France - Sophie Glotin