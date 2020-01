Les mamies tricoteuses de Marly ont besoin de laine pour préparer la layette des prématurés de l'hôpital

L'atelier lancé en 2012 est victime de son succès, les mamies tricoteuses ont de plus en plus de membres, mais il leur manque de la laine. Elles lancent donc un appel aux dons.

57155 Marly, France

Elles sont maintenant une centaine à préparer de la layette pour les prématurés de la maternité de Valenciennes. Une vingtaine à l'atelier, et 80 autres dans un EHPAD de Marly ou encore aux 4 coins de la France, car elles sont maintenant connues dans tout le pays !

En 2019 elles ont confectionné 2000 pièces, petits bonnets, couvertures, etc pour les prématurés et grands prématurés dont les parents ne peuvent pas trouver de vêtements dans le commerce.

Les mamies tricoteuses ont aussi donné 500 vêtements pour les enfants pour les restos du coeur et SOS Bébé, elles viennent aussi de préparer le nécessaire pour une jeune femme SDF qui va bientôt accoucher explique Mauricette Hennevin, responsable de l'atelier.

Elles lancent un appel aux dons essentiellement pour de la laine 100% acrylique car la laine pure ne passe pas au service désinfection de l'hôpital, mais l'autre laine est aussi recherchée pour les habits offerts aux restos du coeur.

Les mamies tricoteuses qui ont fait des petits, des ateliers du même type se sont ouverts à Montpellier et Mâcon.

Vous pouvez déposer vos pelotes à la mairie de Marly, et dans les antennes de la mutuelle Just à Valenciennes. Pour plus d'informations 03.27.29.31.03