Les Manceaux invités à fêter la montée du Mans FC ce lundi à 18H30 place du Jet d'eau

Le maire du Mans Stéphane Le Foll recevra les joueurs du Mans FC ce lundi 3 juin et invite les Manceaux à fêter la montée en Ligue 2 à 18H30 place du Jet d'eau, comme lors du titre de champion de France du Mans Sarthe Basket l'an dernier.

La place du Jet d'eau, au pied de la cathédrale du Mans, sera sang et or ce lundi 3 juin 2019 : le maire du Mans, Stéphane Le Foll, invite les Sarthois à s'y rassembler à partir de 18h30 pour fêter la montée du Mans FC en Ligue 2, six années après la liquidation judiciaire d'un club plombé par une dette abyssale qui s'était vu rétrogradé administrativement en DH. Comme pour le titre de champion de France du Mans Sarthe Basket l'an dernier, la fête promet d'être belle. Les joueurs manceaux seront préalablement reçus en mairie.