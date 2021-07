Les manifestants contre le pass sanitaire à Avignon revendiquent une liberté de choix

"Vax et non Vax ensemble pour la liberté" et "pass de dictature sanitaire" peut-on lire sur les panneaux des manifestants à Avignon.

"Liberté !" crient en cœur les centaines de manifestants et manifestantes contre le pass sanitaire, place de l'Horloge à Avignon, dès 16 h ce samedi. Le cortège a ensuite emprunté la rue de la République avant de gêner la circulation du Boulevard Saint-Michel, direction la Préfecture. "Je manifeste pour la liberté de choisir. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller ou ne pas aller quelque part avec le pass sanitaire" défend Jean-Michel, instituteur. Son panneau indique "Vax et non vax, ensemble pour la liberté." Il assure ne pas être anti-vaccin mais "attend de pouvoir faire un choix éclairé" avant de se faire piquer.

Liberté de se faire vacciner ou non

Des infirmières, comme Chrystèle, concernée par l'obligation de vaccination revendique aussi _"une liberté de choisir de se faire vacciner ou non_. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis anti pass sanitaire obligatoire !" Les personnels soignants devront recevoir leurs doses avant le 15 septembre, au risque de ne plus pouvoir travailler. Mais Chrystèle refuse de le faire "j'espère une évolution des mesures sinon je devrais rendre ma blouse."

Une peur du vaccin

L'éducatrice de jeunes enfants, Lydie ne se fera vacciner sous aucun prétexte. "Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous mettre dans les veines, je suis contre. On n'a pas de recul sur ce vaccin." Elle espère une _"prise de conscience" et q_ue le gouvernement français se rétracte à propos de l'obligation vaccinale.

Lydie, éducatrice de jeunes enfants, refuse de se faire vacciner. © Radio France - Morgane Guiomard

Les manifestants revendiquent une liberté de choisir de se faire vacciner ou non. © Radio France - Morgane Guiomard