Les manifestants du "convoi de la liberté" s'apprêtent à passer en Côte-d'Or

Contre le pass vaccinal, pour le pouvoir d'achat, face aussi à la flambée des prix de l'essence... Les revendications du convoi de la liberté sont nombreuses. Ces voitures, motos, camping-cars et quelques camions convergent depuis de nombreux villes de France vers Paris, où ils sont attendus dans la soirée de vendredi. L'un d'entre eux, parti de Nice mercredi, passe à la mi-journée par Dijon, où un stop est prévu pour déjeuner, et où les manifestants devraient être rejoints par les soutiens de Côte-d'Or et de Bourgogne-Franche-Comté.

L'organisation même du mouvement n'est pas sans rappeler celle des Gilets Jaunes : les manifestants sont en lien sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, à travers des pages nationales, ou celle-ci, dédiée à la Bourgogne-Franche-Comté, ou bien via la messagerie cryptée Telegram. Sur ce dernier canal, ils sont plus de 350 dans un salon consacré à l'organisation du mouvement en Côte-d'Or. Certains y demandent des informations, par exemple sur les différents points de rendez-vous, puisque des manifestants de toute la Bourgogne devraient rejoindre le groupe. D'autres, qui ne peuvent pas faire le déplacement jusqu'à Paris, se proposent de prêter un logement, une douche, ou bien de ravitailler le convoi en eau et en nourriture.

Quelle mobilisation dans la Région ?

La plupart des utilisateurs sont assez prudents. Certains s'inquiètent de voir la page infiltrée par des journalistes ou des agents des services de renseignement. D'autres refusent toute interview, mais quelques uns ont accepté de répondre à nos questions."On n'a aucunement l'intention de venir casser quoi que ce soit sur Paris, on veut simplement montrer aux instances gouvernementales que l'on n'est pas une poignée d'individus hirsutes et incultes, mais qu'au contraire, c'est l'expression de personnes sensées qui réfléchissent depuis un bon moment à ce qui se passe en France et qu'on est terrifiés, entre guillemets, de voir à quel point il s'est produit une accélération dans la mise en place de mesures coercitives", explique par exemple Gérard, un habitant de la Nièvre qui rejoindra le "convoi de la liberté" à Dijon, pour se rendre à Paris. "On espère être assez nombreux pour faire que les instances gouvernementales prennent conscience du fait que là, maintenant, on est au point de rupture et qu'on en a marre."

Marine, une dijonnaise d'une trentaine d'années, ne fera pas le déplacement en région parisienne, mais elle compte bien être au point de rendez-vous, ce vendredi midi, pour ravitailler ceux qui sur la route. "J'ai acheté des petits jus d'orange, des petits gâteaux, des fruits, j'ai aussi des petits dessins, des petits mots de remerciement, des citations assez joviales, des lingettes pour l'hygiène, on a pensé à plein de petites choses essentielles", explique celle qui évoque un mouvement historique. "En fait, on a juste envie de liberté et je pense que dans ce mouvement, il n'y a pas que des anti-vax ou des anti-pass vaccinal. Il y a vraiment des gens qui ont du mal à vivre depuis longtemps et qui ont envie de se joindre à cette vague d'humanité. C'est plus profond que ça."

Peu de camions par rapport au Canada

Pour le moment, difficile de jauger la mobilisation avant l'arrivée à Paris et la convergence des différents convois. Une différence marquante avec le Canada, où l'initiative est apparue fin janvier : il devrait y avoir moins de transporteurs routiers et de camions. "La situation est bien différente par rapport à nos amis canadiens, puisqu'aujourd'hui, les conducteurs sont salariés d'entreprises de transport et ne sont pas indépendants, donc on voit difficilement comment ils pourraient prendre place dans ce type de convois", estime Philippe de Monteix, le délégué régional de la Fédération nationale des transporteurs routiers en Bourgogne. "Ils ne sont pas propriétaires de leur propre véhicule, ils ne sont pas leur propre patron donc on a une relation d'employé-employeur qui ne leur permet pas d'avoir l'utilisation du véhicule s'ils voulaient rejoindre ce type de convoi."

Contactés, plusieurs salariés bourguignons assurent que ni eux ni leurs collègues ne devraient rejoindre le convoi en direction de Paris, même si des camions sont tout de même présents depuis Nice. Mais pourront-ils seulement s'approcher de la capitale ? La préfecture de police de Paris interdit les convois de la liberté et appelle à la fermeté pour éviter toute forme de blocage des routes. Le bourgmestre de Bruxelles a fait la même annonce.