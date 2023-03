Les manifestants toujours présents à Montpellier pour protester contre la réforme des retraites

Malgré le passage de la réforme avec le 49.3 par le gouvernement, les manifestants y croient encore et toujours. Ils attendent avec impatience le vote de la motion de censure par la majorité des députés ce lundi, qui peut dissoudre le gouvernement. Vincent, 55 ans, et ambulancier, le brandit haut et fort, sur sa pancarte.

Vincent, 55 ans, ambulancier à Montpellier. © Radio France - Milan Tinnirello

Certains représentants de partis politiques étaient présents avec les manifestants, notamment les députés NUPES héraultais Nathalie Oziol et Sylvain Carrière.

Selon les syndicats, les manifestants étaient 3000 cet après-midi à Montpellier. La police en a compté seulement 450. Une autre manifestation est prévue ce jeudi 23 mars.