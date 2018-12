Manifestations des lycéens et des étudiants : des dizaines d'établissements toujours bloqués

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Des lycéens bloquent de nouveau totalement ou partiellement plusieurs dizaines d'établissements ce jeudi et manifestent dans plusieurs villes de France pour protester contre la réforme du bac et contre Parcoursup. Des universités à Paris et celle de Nantes sont perturbées.