Les manifestations interdites vendredi soir dans le centre-ville de Nantes

Les manifestations sur la voie publique sont interdites ce vendredi soir et jusqu'à samedi matin 6 heures sur une grande partie de la ville de Nantes, notamment tout le centre-ville. Un arrêté préfectoral a été pris ce jeudi après-midi pour une entrée en vigueur immédiate. C'est la conséquence des appels au rassemblement lancés et relayés sur les réseaux sociaux "contre le racisme, les crimes et les violences policières". Une manifestation était prévue ce jeudi soir à 20 heures devant la préfecture.

Par ailleurs, jusqu'au lundi 3 juillet, le préfet interdit le transport et l'utilisation de feux d'artifice. Le transport de carburants dans des jerricans et des bidons est également prohibé.

Pour le préfet, cet arrêté est la conséquence de l'engagement des forces de l'ordre lors des violents incidents de la nuit de jeudi à vendredi et de "leur nécessaire mobilisation" pour la nuit prochaine.