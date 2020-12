Les manifestations non-déclarées interdites dans le centre-ville de Nantes ce samedi

Pas question de revivre ce qui s'est passé samedi dernier à Nantes pour le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin. Après un premier défilé déclaré contre la loi de sécurité globale, un cortège s'est reformé et il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre lors desquels cinq policiers ont été blessés.

Quatre manifestations ce samedi, mais aucune dans le centre-ville

Pour ce samedi, quatre nouvelles manifestations ont été déclarées en préfecture, mais après discussions entre les organisateurs et la préfecture, aucune n'aura lieu en centre-ville. Parmi elles, celle contre le nouveau CHU. Elle partira d'Hôtel-Dieu à 14 heures pour rejoindre l'Agence régionale de santé en passant par le pont Haudaudine.

La crainte d'affrontements en plein pendant les achats de Noël

Et tout autre rassemblement non déclaré est interdit dans le centre-ville, de 10h à minuit. Le préfet ne veut pas risquer de nouveaux affrontements, en plein pendant les achats de Noël, d'autant plus qu'avec les mesures sanitaires, de nombreux clients seront sans doute amené à faire la queue à l'extérieur des magasins.

Le secteur concerné par l'interdiction part du pont de la Motte rouge pour aller jusqu'à la Petite Hollande et au quai de la Fosse à l'Ouest et jusqu'au pont LU et au mail Pablo Picasso à l'Est, en englobant l'hyper centre-ville et la préfecture.