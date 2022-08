Les maraîchers béarnais toujours à la peine près de deux mois après l'orage de grêle

Difficile de remonter la pente après l'orage de grêle du 20 juin 2022 pour les maraîchers et horticulteurs béarnais les plus touchés. Presque deux mois après les intempéries, leur activité est au ralenti et leur horizon encore bien compliqué.

Près de deux mois après les orages de grêles qui avaient fait d'énormes dégâts sur le Béarn et la Bigorre, les maraîchers et horticulteurs les plus touchés attendent toujours de pouvoir procéder aux réparations. Le 20 juin dernier, en cinq minutes, des grêlons gros comme des balles de tennis avaient ravagé leurs exploitations. Résultat : des plantations anéanties, des serres percées voire éclatées lorsqu'elles étaient en verre, et un moral au fond des chaussettes pour les professionnels.

Aujourd'hui, certains ont repris leur activité, mais au ralenti. C'est le cas d'Alexandre De Souza, maraîcher à Assat. Il n'a toujours pas pu réparer ses serres en plastique pour lesquelles il n'était pas assuré. Un choix rationnel, car payer une assurance n'est pas rentable pour ce professionnel. Selon les devis de réparations, il en a pour 14 000 euros de travaux. La seule aide dont il devrait pouvoir bénéficier est une aide exceptionnelle d'urgence accordée par la commune. Et pour poursuivre son activité, il n'a pas d'autre choix que de refaire toutes ses serres.

"Il faudra faire le boulot si on veut repartir au mieux" affirme le maraîcher. "On a quand même replanté, donc on peut reprendre une activité, on est en train de se refaire une trésorerie". Alexandre De Souza compte notamment sur la très forte demande en légumes du moment, liée à la sécheresse. "Mais on ne rattrapera pas les pertes" tempère-t-il. "Beaucoup de cultures n'ont pas refait, comme les salades".

Guillaume Pucheu Planté lui, est horticulteur à Assat. En un orage de grêle, il a perdu 26 000 pieds de cyclamens destinés aux fêtes de la Toussaint entre autres. Il a 4 000 m² de serres à remettre sur pied, restées pour le moment en l'état, en partie brisées. Son activité est aujourd'hui réduite de 60% et pour pouvoir continuer à travailler cet hiver, il devra d'abord réparer, mais pour le moment il attend toujours le retour de l'expert d'assurance. "C'est quand même très dur moralement" explique Guillaume, qui a du mal à remonter la pente. "Quand rien ne va, rien ne va. Les experts sont très sollicités, et puis l'été très chaud pénalise les cultures qui poussent moins vite qu'une année normale".