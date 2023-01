Les maraudes s'intensifient dans l'agglomération toulousaine auprès des sans-abris en proie au froid

Marie-Chantal (au centre), Michel (à gauche) et Djilali effectuent une maraude dans l'agglomération toulousaine auprès des sans-abris alors que le froid sévit

Le froid arrive en Haute-Garonne et dans l'agglomération toulousaine. Des températures difficiles à supporter pour les sans domiciles fixes mais la préfecture de Haute-Garonne n'a pas déclenché le Plan Grand Froid, caractérisé par un épisode intense de froid et qui dure. Le Dispositif hivernal pour la mise à l'abri des personnes à la rue comprend près de 9200 places. Les maraudes sont renforcées pour augmenter le nombre de tournées quotidiennes.

Douze équipes de rue vont à la rencontre des personnes sans abri dans l’agglomération toulousaine dans un cadre opérationnel coordonné par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Leur mission est d’aller vers les personnes à la rue afin de créer du lien social par le biais d’une collation, de kit d’hygiène, d’un don de vêtement ou de duvet.

Plusieurs associations organisent des maraudes notamment La Croix Rouge les mardi, jeudi, vendredi et samedi. L'Ordre de Malte les dimanche soir et mercredi soir, La Protection civile les lundi et mercredi, Le Secours Catholique les lundis, mercredi, vendredi, samedi.

Besoin de couvertures pour les maraudes des Restos du Cœur

Les Restos du Cœur organisent aussi des maraudes régulières et se déplacent dans divers quartiers de la ville avec leur camion rempli de vêtements chauds, couvertures, duvets, boissons chaudes...

Patrick a 64 ans, il vit dehors dans le quartier Compans-Cafarelli à Toulouse depuis 3 ans

Michel est bénévole aux Restos du Cœur, il participe une à deux fois par mois à la maraude, en plus des distributions alimentaires. En ce moment, ils distribuent surtout des couvertures, des duvets, des vêtements chauds.

L'hébergement pour les personnes sans-abri en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, la préfecture indique que le nombre de places d’hébergement pour les personnes sans-abri, destinées prioritairement aux familles vulnérables, a doublé depuis 2018. 200 places supplémentaires ont été créées depuis fin décembre 2022. Les centres collectifs d’hébergement d’urgence de Toulouse et de Saint-Gaudens, habituellement ouverts uniquement la nuit, sont ouverts en 24 h sur 24 pendant l’hiver.

Le parc d’hébergement en Haute-Garonne comprend près de 9200 places, soit 3000 places supplémentaires en 5 ans, réparties de cette façon :

- 2229 places d’hébergement d’urgence (943 en 2017)

- 698 places d’hébergement d’insertion ou de stabilisation

- 4181 places de logement temporaire ou adapté (3178 en 2017)

- 2079 places dédiées à l’accueil de demandeurs d’asile ou de réfugiés statutaires (1301 en 2017)

En complément, plus de 2100 personnes en moyenne, par jour, sont mises à l’abri à l’hôtel.

En cas de pic de grand froid, des mesures supplémentaires peuvent être activées, telles que l’ouverture de lieux d’accueil et l’extension des horaires des accueils de jour. Les accueils de jour (Boutique de la solidarité d'Arpade, GAF, Petit Salon d’Espoir) et la Halte de nuit (Cités Caritas), verront aussi leur amplitude d’ouverture étendue en cas d’épisode de grand froid. Depuis mi-janvier, on compte 100 places d’hébergement hivernal supplémentaires situées dans le quartier de la Roseraie.