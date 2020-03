Les marchés d'Epernay et de Châlons-en-Champagne, restent ouverts, par arrêté préfectoral, pour permettre aux habitants de faire leurs courses et trouver des produits frais. Des mesures draconiennes ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus.

Les marchés d'Epernay et de Châlons-en-Champagne restent ouverts

Les commerçants et les clients doivent respecter une distance de sécurité.

Les sparnassiens pourront continuer à faire leurs courses au marché. Il sera ouvert samedi, par arrêté préfectoral, ainsi que les jours habituels, à savoir le mercredi et le dimanche.

L'objectif est de permettre aux habitants d'avoir accès à des produits frais car il n'y a pas beaucoup de commerces en centre-ville, explique Jacques Fromm, adjoint à la mairie en charge du commerce et de l'artisanat. Le maintien du marché permet aussi aux personnes âgées ou qui n'ont pas de voiture, de faire leurs courses.

Mesures draconiennes sur le marché

Des mesures draconiennes ont été prises pour éviter la propagation du coronavirus : le nombre de clients ne dépasse pas 40 personnes dans la halle du marché Saint Thibault, il y a un point d'entrée, à hauteur de la rue Gallice, contrôlé par la police municipale, et un point de sortie, au niveau de la rue du général Sarrail. L'ensemble du marché est couvert.

Le nombre de commerçants a aussi été réduit : " Il y aura une trentaine de commerçants sur le marché, habituellement, c'est entre 50 et 60. Certains se sont désistés comme des poissonniers et des revendeurs de légumes qui n'ont plus de stock " explique Jacques Fromm. Les commerçants qui ont leur place régulière sur le marché ont été privilégiés, aucun tirage au sort n'a été effectué.

Les commerçants s'organisent

Les commerçants ont aussi pris leurs dispositions : des lignes ont été tracées pour délimiter un périmètre de sécurité et des films plastiques ou des cagettes ont été installés. Les clients ne peuvent plus se servir, ce sont les commerçants qui distribuent les produits.

Les horaires d'ouverture restent les mêmes. La mairie a observé, la semaine dernière, une baisse de 30% de la fréquentation du marché.

A Châlons-en-Champagne, le marché reste lui aussi ouvert avec là aussi, des mesures draconiennes pour contenir la propagation du Covid-19.