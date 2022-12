Les marchés de Noël, les animations, les illuminations dans les Alpes-Maritimes

Le village de Noël de Nice, un évènement France Bleu Azur

Ouvert gratuitement, tous les jours du 1er décembre au 1er janvier de 11h à 20h (22h les vendredi et samedi) au Jardin Albert 1er.

45 chalets présentant un large éventail de produits de Noël vous attendent dans un espace restauration et artisanat : produits de Noël, vin chaud, bières de Noel, charcuteries et fromages, bar à huîtres, à champagne et autres spécialités, socca, gaufres… Les enfants pourront venir en famille profiter aussi de la grande roue et des manèges et structures gonflables. Un espace scénique accueillera des soirées « After Work » avec DJ les 8, 9, 15, 16, et 22 décembre à partir de 18h (DJ Afroman et Apéro des Frenchies). Une soirée au Stockfish, « la plus petite des grandes salles », aura également lieu avec DJ Afroman.

la maison du père noël (Tous les jours de 11h à 20h (vendredi et samedi jusqu’à 22h)

Le Père Noël sera présent jusqu’au 24 décembre tous les mercredis et week-ends, et tous les jours pendant les vacances scolaires du 17 au 24 décembre de 14h à 19h. Les enfants pourront immortaliser ce souvenir et en profiter pour visiter la Maison du Père Noël en présence de ses lutins !

Concerts et spectacles gratuits

Des ambiances musicales raviront petits et grands tous les jours dès 14h au cœur du village. Les répertoires variés et festifs verront les standards de la variété française et internationales revisitées pour l’occasion. Les chants de Noël feront également chanter toute la famille ! Au programme :

French Kiss : 3 & 28 décembre 2022

Ce groupe de musicienne déborde de bonne humeur, de complicité et de talent et vous fera chanter avec des reprises des tubes des années 60 aux années 80.

Merry Mood : 10 décembre 2022

Merry Mood, c’est trois copains passionnés de musique. Sur scène, ça groove parfaitement entre les White Stripes, Rihanna ou Daft funk.

Nardjes 4 stage : 17 & 19 décembre 2022

Nardjes formée au Conservatoire de Nice est une jeune musicienne accomplie. Entre soul, pop et funk, elle nous proposera ses compositions ainsi que des arrangements originaux.

The Groovement : 20 & 26 décembre 2022

Musiciens éclectiques et talentueux basés sur la côte d'Azur, ce groupe composé de 2 chanteurs et guitaristes, d’un bassiste et d’un batteur, interprète une variété de styles couvrant différents genres, notamment la pop, le rock, le jazz et la soul avec énergie communicative.

Baby Doll :« Chants de Noël & Gospel avec le Trio vocal BABY DOLL » : 21 & 27 décembre 2022

3 voix sensuelles et féminines chanteront Noël dans un style swing des années 40/50 emprunté au répertoire Christmas Carols & Gospel.

What a Wonderful Trio : 22 & 30 décembre 2022 et 1er janvier 2023

Menés par la voix envoutante et charismatique de Linda Ruiz, les musiciens de What a Wonderful Trio vous feront voyager dans des standards de jazz et de pop revisités avec finesse et sincérité ! Au menu : Nina Simone, Louis Armstrong, Amy Winehouse, Paolo Conte, Stevie Wonder, Norah Jones, Diana Krall, Serge Gainsbourg, Claude Nougaro,

The Big lebowswing : 23 & 29 décembre 2022

Ces musiciens de strolling accomplis aiment toucher à tous les styles de musique et les adaptant à leur style. De la variété française, au bon vieux rock anglais et américain en passant par la musique cubaine et les musiques pop, ils y ajoutent leur énergie, leurs harmonies vocales et leurs arrangements originaux.

Ophélie & the Gobi’s : 25 et 31 décembre 2022

Des origines de la Nouvelle Orléans jusqu’à la musique pop revisitée, en passant par la chanson française, leur répertoire festif et pétillant sèmera la bonne humeur sur son passage.

Les Ambianceurs par NKP les 4.11.18 et 24 décembre 2022

Les Ambianceurs assistent le Père Noël dans son atelier pour le plaisir des plus jeunes. Ils vous embarquent dans l'univers des fêtes avec leur parade blanche, leur brigade de lutins et la parade des jouets et feront danser toute la famille au son des musiques traditionnelles de Noël.

La Famille Boudiou (Samedi 17 décembre)

De la musique à la jongle ou perché sur ses échasses ou dresseur de poule, la Famille Boudiou est un spectacle de rue pour petits et grands avec des artistes hauts en couleurs. C’est en arpentant les rues avec leur petite charrette que cette famille de Korrigans atypiques vous dévoilera ses savoirs faire depuis des générations.

Polichinelle tout est permis (Dimanche 18 décembre)

Polichinelle est poursuivi par le diable, qui veut le mettre dans le sac à patates, pour le descendre aux enfers. Mais la vie est belle pour Polichinelle. Pour séduire la belle Lola, il se met en quête d’un pan bagnat.

Le Cabaret Enfantin (Mardi 20 décembre)

Dédé est chef de rang au cabaret enfantin et Louise, serveuse et rêveuse, dans le même cabaret. Ils doivent dresser les tables et faire un brin de ménage avant la représentation du soir. Dans le cabaret enfantin seront présentés mille tours de magie, tous plus étonnants les uns que les autres.

Recherche Père Noël désespérément (Mercredi 21 décembre)

Le monde se met, avec douceur, aux couleurs de Noël. Mais, dans son château lugubre, une Reine, sombre et vieillissante, a décidé de tout faire pour détruire tous ces beaux sentiments... Pour une raison secrète, elle est allergique à l’esprit de Noël et ira même jusqu’à capturer dans son château le Père Noël !

Le Petit Chaperon voit rouge (Samedi 24 décembre)

Le petit chaperon est devenu grand : il voit piment, coq et coquelicot. Il est décidé à renverser le cours des choses et à retourner le conte contre les empêcheurs de vivre en ronde. Il va s’adresser au loup, le moquer et se jouer de lui. Lui parler enfin comme personne ne lui a jamais parlé. Tant et si bien que le loup deviendra végétarien.

Le Noël de Lutinette – Marionnettes – Cie Menestrel (Dimanche 25 décembre)

Le grand sorcier Crocus, aidé par son fidèle assistant, l’infâme Proutphégor, décide de voler tous les cadeaux du Père Noël. Après plusieurs tentatives pour trouver un vrai méchant, il finit par en fabriquer un lui-même : Dracurat.

Duo Magique (Lundi 26 décembre)

Julien Manry et Damien Petit vous emmènent dans leur duo magique interactif ! Leur magie est teintée d’humour, de poésie, de modernité et c’est pour le plaisir de tous qu’ils offrent ce moment unique où la magie se loge dans le creux de votre main. Une prestation de mentalisme où les effets paranormaux mettront à mal les plus cartésiens d’entre nous.

L’Académie des Fées (Mardi 27 décembre)

Clara et Pétula, les sœurs Teigne, sont de retour ! Chez les soeurs "Teigne", on est sorcières de générations en générations. C'est bien plus qu'un métier, c'est une vocation ! Outre un physique ingrat et un goût prononcé pour les aliments dégoûtants, les malédictions, les jurons, les potions maléfiques font partie de leur "éducation". Mais voilà que Clara se sent mal dans sa peau (verte) et envisage de faire le bien en devenant fée ! Pour cela, par un heureux coup du sort, nos deux sorcières se retrouvent dans une très prestigieuse École. Cours de bonnes manières et de morale, chant, danse et régime alimentaire draconien.

Magic Brothers (Mercredi 28 décembre)

Les Magic Brothers, inspirés par les plus illustres magiciens, ont été primés au Merlin Award à New York « Best Illusionist Duo 2021 ». Show familial mélangeant magie visuelle et participations du public, les Magic Brothers sont jeunes, modernes et pleins de fraicheurs.

Allumette (Samedi 31 décembre à 15h)

La Petite marchande aux allumettes imaginée jadis par Hans Christian Andersen reprend en main son histoire. Sa dernière allumette n’ira certainement pas à sa mère-grand ! Mais la voici prenant la parole, demandant des comptes au conteur qui la laissa à terre un soir d’hiver. Ce qu’elle lui réclame en cette nuit de Saint-Sylvestre ? Un tout nouvel éclairage : des lendemains qui chantent !

L’ogre chocolat (Dimanche 1er janvier 2022 à 15h)

Comme chaque année, les enfants trépignent d’impatience. Ils se voient déjà le matin du 1er janvier, les bras garnis de papillotes et de chocolat. Tout semble bien se passer….Mais voilà Crocus le sorcier et son ami l’ogre chocolat « jamais rassasié » ont décidé de gâcher la fête.

Noël à Vence, des festivités soutenues par France Bleu Azur

**Le bon plan : Stationnements gratuits à Vence les samedis 17 et 24 décembre 2022 (**sur voirie et dans tous les parkings de Vence)

Les temps forts :

Samedi 10 décembre 10h : ouverture du village de Noël place du Grand Jardin, du village des enfants place Clemenceau & du carrousel esplanade Maréchal Juin.

Samedi 17 décembre 19h : feu d’artifice & partage de la traditionnelle soupe à l’oignon et nocturne du village de Noël jusqu’à 21h

Du 27 au 29 décembre : les insolites de Noël place du Grand Jardin, des spectacles tous les jours. Le programme est ICI

Dimanche 11 décembre à 15h, Village de Noël, Place du Grand Jardin : L’histoire des 13 desserts sera contée aux enfants par La Brissaudo.

Cachés dans les vitrines des commerçants vençois, les enfants auront jusqu’au 22 décembre pour retrouver les ingrédients des 13 Desserts.

Jeu en collaboration avec la fédération des Vitrines de Vence

Noel à Menton

Un incontournable des fêtes de fin d'année à Menton ce sont les décors lumineux. Des vallées au centre-ville, en passant par l’impressionnant et toujours plébiscité ciel étoilé et ses quelque 2,2km de magie en bord de mer, ce sont 440 motifs qui embelliront vos soirées grâce aux agents du centre technique municipal. L’occasion de faire un tour de la ville et de ses rond-point pour en prendre plein les yeux, en suivant l’un de nos parcours festifs.

Les jardins Biovès, quant à eux, accueilleront de nombreux décors, pour le plaisir de tous.

Un petit train entrainera les enfants à la découverte des ateliers du père Noël dans lesquels les lutins s’activent pour le grand soir. Dans les jardins du bas, découvrez notre père Noël géant qui vous offrira de magnifiques clichés en famille !

Ambiance tout aussi magique du côté du marché de Noël, sur l’esplanade Francis Palmero et le mail du Bastion, ainsi qu’aux Sablettes où cadeaux, gourmandises et animations raviront petits et grands.

Le Marché de Noël de Menton (du 3 décembre au 1er janvier 2023 de 10h à 19h30) sur le mail du Bastion et la place Fornari

Partez à la découverte du marché de Noël de Menton pour flâner, trouver des idées cadeaux et découvrir de nombreux artisans. En parallèle, le marché gourmand vous attend pour vous faire découvrir plaisirs salés et petites douceur. Le marché de Noël de Menton, c'est plus de 30 chalets et de nombreuses animations !

La ville de Menton promet durant toute la durée des vacances scolaires une animation par jour.

8 spectacles 100% gratuit et en accès libre dans les jardins Biovès

4 déambulations festives dans la rue piétonne, sur l’esplanade Francis Palmero et aux Sablettes

2 grandes parades dans la ville

6 ateliers pour confectionner décorations et gourmandises

Une dizaine de manèges pour le plus grand plaisir de tous

Tout le programme est ICI

Le marché de Noël de Cannes

Le village de Noël est réaménagé cette année en une promenade qui part du cours Félix Faure et se poursuit sur les Allées de la Liberté rénovées et autour de la fontaine Lord Brougham. Ouverture gratuite du 26 nov. 2022 au 2 jan. 2023, de 11h à 21h (ven. et sam. jusqu'à 22h)

Comme chaque année, la patinoire, avec sa glace naturelle de 350 m2, implantée sur le village de Noël, revient avec un programme d’animations variées pour enchanter petits et grands. C'est gratuit pour les enfants de 4 à 10 ans (3€ pour les accompagnants). Dès 13h c'est 3€ pour tout (45 minutes, matériel compris).

Horaires d’ouverture de la patinoire de Cannes

• Du dim. au jeu. de 10h à 21h

• Ven. et sam. de 10h à 22h

• Tous les matins de 10h à 13h : réservé aux enfants de 4 à 10 ans

Fête foraine, parade, concerts dans tous les quartiers de Cannes. Le programme est ICI

Le 31 décembre, ne ratez pas le feu d'artifice gratuit :

L'affiche du feu d'artifice du 31 décembre 2022 à Cannes - Ville de Cannes

Les festivités de Noël à Valbonne-Sophia-Antipolis

Samedi 10 décembre : Noël à Garbejaïre

Jeudi 15 décembre : After-work de Noël du Haut-Sartoux (place Bermond)

Le marché de Noël du village du 21 au 24 décembre 2022 avec la patinoire dans la cour de l'abbaye, le feu d'artifice, les spectacles et le gala de magie (retransmis cette année sur la page facebook de la ville).

Téléchargez le programme ICI

Noël à Grasse

Lancement du marché de Noël le vendredi 16 décembre 2022 à 18h : Marche aux flambeaux Cathédrale Notre-Dame du Puy - Rue de l’Oratoire - Rue des Fabreries - Place aux Aires - Place du lieutenant Georges Morel - Rue Amiral de Grasse - Cours Honoré Cresp avec de nombreux concerts.

Samedi 17 décembre Marché de Noël et patinoire Cours Honoré Cresp avec de 10h à 20h Il était une fois Noël…dans les ateliers de Valérie Médiathèque Charles Nègre En famille ou entre amis, venez créer des décorations originales dans une ambiance joyeuse et festive. Laissez place à votre créativité et entrez dans la magie de Noël. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir le Père Noël. De 14h30 à 17h : Atelier créatif étoilé pour les enfants à partir de 6 ans, les ados et les adultes. Fil, laine, bois, papier deviennent centre de table, décoration à suspendre ou à offrir pour un Noël tout en douceur et en poésie. Gratuit sur inscription au 04 97 05 58 63 www.mediatheques.grasse.fr

Animations, concerts et marché de Noël jusqu'au 1er janvier 2023

Le programme est ICI

Les festivités de Noël à Cagnes-Sur Mer

Le bon plan : 2h de stationnement gratuit. Valable 1 fois/ jour du 3 au 31 décembre 2022, dans les parkings sur voirie - zone orange : la Villette, extension la Rotonde, Sainte-Luce, place Saint-Pierre, square Balloux, avenue Massenet, avenue Jean Jaurès, avenue Ziem, rue Bir Hakeim, chemin des Grands Plans

Marché aux sapins du jeudi 1er au samedi 24 décembre 2022 : Vente de sapins naturels, parking de la Rotonde (centre-ville) de 9h à 20h

Les ateliers en fête - Haut-de-Cagnes : Du 2 au 4, du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre 2022 de 11h à 20h : les Ateliers du Château vous invitent à découvrir leurs oeuvres originales et plein d'idées cadeaux - Haut-de-Cagnes. Navette gratuite n°44 toutes les 15 min au départ du square Bourdet. Plus d'infos sur facebook.com/ateliersduchateau

Village de Noël du samedi 10 au samedi 31 décembre 2022 - place de Gaulle

Inauguration samedi 10 décembre 2022 à 10h30 : grand spectacle sur glace "Le Noël de Casse-Noisette" avec la compagnie Delice Show, à l'issue duquel la patinoire sera ouverte au public. Chocolat chaud, café et papillottes seront offerts par la ville de Cagnes-sur-Mer.

Grande Patinoire gratuite : 400 m² de glisse pour le plaisir des petits et des grands ! Accessible à tous à partir de 3 ans, de 10h à 19h tous les jours et jusqu’à 22h lors de la nocturne du mercredi 21 décembre. Attention : les mineurs sont sous la responsabilité d'un parent présent sur place.

Marché de Noël du 10 au 24 décembre 2022 : idées cadeaux, santons, marrons chauds, champagne... de 10h à 19h tous les jours et jusqu’à 22h lors de la nocturne du mercredi 21 décembre. Certains stands resteront jusqu'au 31 décembre.

Boîte aux lettres du Père Noël du 10 au 22 décembre 2022 - place de Gaulle et esplanade du Béal