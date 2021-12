Les marchés de Noël mayennais sous la menace de la remontée épidémique

"Jusqu'au bout, on avait un petit doute, c'était logique, avec tout ce qui a été annulé déjà" explique Aymeric Saliot, un caviste qui vend depuis plusieurs années maintenant son vin chaud sur le marché de Noël de Laval. Pendant un temps, il a eu peur de ne pas pouvoir se rendre sur le marché de Noël, le week-end du 10 au 12 décembre, pour vendre ses produits. "On avait peur que la préparation qu'il y a derrière depuis un certain temps soit totalement foutue", explique-t-il. Une crainte partagée par beaucoup de ses confrères à cause de la situation sanitaire et de la remontée épidémique.

Des inquiétudes partagées par beaucoup d'organisateurs de marchés de Noël

Finalement, le marché de Noël de Laval aura bien lieu. Mais à quelques jours de l'ouverture, quelques zones floues restent à éclaircir. Est-ce que les passants pourront se balader entre les chalets en buvant leur café ou leur vin chaud comme les autres années ? Y aura-t-il une zone spéciale dédiée à la nourriture, pour que les visiteurs puissent retirer leur masque ?

Des questions que s'est également posées Joël Balandraud, maire d'Evron. Son marché a lieu le 18 décembre, mais pour lui, "jusque l'avant-veille, tout peut encore bouger, raconte l'édile. On attend chaque réunion d'actualité covid comme un couperet potentiel." Pour l'instant, ils n'ont mis en place que ce qui a été recommandé à tous les marchés de Noël : port du masque obligatoire à l'intérieur du marché, même si celui-ci se tient à l'extérieur, et pass sanitaire exigé.

Ne pas vouloir "faire le gendarme"

Les organisateurs des marchés de Noël espèrent maintenant que les passants respecteront le protocole sanitaire imposé. D'autres ont préféré complètement l'annuler au vu des restrictions imposées. C'est le cas du marché de Noël de Saint-Ouën-des-Vallons, qui était censé se tenir ce week-end. "Pour nous, ce n'était pas jouable, déplore Chantal Robert, la responsable du marché de Noël. C'est un petit marché convivial. C'est pas du tout un marché où on veut faire le gendarme tout le temps et dire aux gens qu'il faut qu'ils remettent leur masque. Ce n'est pas possible. (...) Je pense que de toute façon, après avoir mangé, les gens ne l'auraient pas remis."