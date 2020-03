Les marchés maintenus dans la plupart des communes du Berry

Depuis quelques jours, le téléphone de Chantal Monjoint, adjointe en charge du commerce à la mairie de Châteauroux, ne cesse de sonner : "Beaucoup de producteurs s'inquiétaient... Ils doivent s'organiser eux aussi de leur côté..." D'autant plus qu'avec la fermeture des écoles et de nombreuses entreprises, ils pont pour la plupart perdu une grande partie de leurs clients, eux qui livraient la restauration collective.

Décision a donc été prise à Châteauroux de maintenir le marché, notamment celui du samedi matin : "les consignes de sécurité seront strictement appliquées, mais je ne doute pas que les Castelroussins seront disciplinés et que tout va bien se passer" assure l'élue.

Discours largement partagé par Patrick Audoucet, président du syndicat des commerçants non sédentaires de l’Indre et du Cher : "Nous avons vu toute la semaine de nombreux marchés très bien se passer un peu partout en Berry. Les commerces non alimentaires étant interdits, nous allons davantage espacer les étales. Nous veillerons à matérialiser au sol les espaces entre les clients pour qu'il y ait bien un mètre de distance et nous allons encore davantage insister pour que seuls les commerçants touchent la marchandises. Ils se laveront régulièrement les mains".

Pour Patrick Audoucet, en cette période peut être plus encore que d'habitude, le marché est capital : "C'est un service public. Dans de nombreux villages, les personnes âgées ou à mobilité réduite n'ont plus que cela pour faire seules leurs courses".

Pour fluidifier les files d'attente et limiter le temps passé sur place, les commerçants appellent les clients à passer commande.

La police municipale, désormais habilitée à dresser des amendes pour non respect des règles de confinement, veillera à ce que toutes les mesures réglementaires soient appliquées.